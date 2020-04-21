Пресс-конференция, посвященная объявлению Длинного списка национальной литературной премии "Большая книга", в 2020 году по объективным причинам прошла в формате онлайн.

На интернет-площадке встретились заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев, председатель совета экспертов "Большой книги" Михаил Бутов, председатель Литературной академии "Большой книги" Дмитрий Бак и члены совета экспертов Ольга Новикова, Алексей Михеев, Елена Холмогорова и Алексей Андреев. Они рассказали об инструментах голосования и особенностях литературных произведений XV сезона, о современных тенденциях в литературе.

В юбилейном сезоне на главную литературную награду страны было выдвинуто 294 произведения из России, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Литвы, Чехии, Германии, Великобритании, Кипра, Израиля и США. В Длинный список вошли 39 произведений (в прошлом году их было 41), среди которых "Земля" Михаила Елизарова, "Чертеж Ньютона" Александра Иличевского, "Чуров и Чурбанов" Ксении Букши и другие. Весь список можно найти на сайте премии.

Основные критерии деления произведений в длинном списке обозначил Дмитрий Бак: это соотношение книг "об истории" и книг "о современности", нон-фикшен и биографий и художественной литературы, "облегченного чтения" или, наоборот, "усложненного". О других тенденциях нынешнего сезона рассказал Михаил Бутов. В отличие от прошлых лет, в этот раз не так заметно доминирование крупных издательств. "Биографии в списке есть, но нет ни одной биографии в привычном нам формате ЖЗЛ", - отметил председатель совета экспертов. Однако в длинном списке все же присутствует книга Захара Прилепина "Есенин. Обещая встречу впереди". Заметна доля книг в жанре автофикшен, тяготение к антиутопиям и переосмыслению ближайшего прошлого.

Имена финалистов назовут в июне. По сложившейся традиции, короткий список объявляют на Литературном обеде, однако в этом году возможность его проведения под вопросом. Как и книжного фестиваля "Красная площадь", который был запланирован на первые числа июня. Отвечая на вопрос портала ГодЛитературы.РФ о проведении фестиваля, Владимир Григорьев заметил: "Мы продолжаем готовиться к фестивалю "Красная площадь". Но фестиваль находится под большой угрозой. Поэтому сейчас у нас есть два варианта: либо переводить его в виртуальный формат, либо переносить. Решение мы примем ближе к 1 мая".