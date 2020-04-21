В Гонконге продлили режим ограничений из-за коронавируса

Власти Гонконга продлили связанные с пандемией ограничения в городе до 7 мая. О решении объявила глава местной администрации Кэрри Лам.

"Несмотря на отсутствие новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки, нам надо еще немного потерпеть. Иначе проделанная работа окажется напрасной", - со ссылкой на главу местной администрации пишет ТАСС.

Срок ранее введенных ограничений на работу учебных, развлекательных, культурных и туристических заведений, а также салонов красоты, спортзалов, на проведение массовых мероприятий, истекает 23 апреля. Новым решением он продлен еще на две недели. Специальный административный район КНР также останется закрытым для въезда всех иностранцев.

В Гонконге выявлено 1 025 инфицированных коронавирусом при четырех летальных исходах. В последние дни число заражений резко замедлилось, а в понедельник свелось к нулю. Вспышка COVID-19 была зарегистрирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае.