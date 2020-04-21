В Японии на итальянском круизном лайнере обнаружили коронавирус

В Японии у одного из членов экипажа итальянского круизного лайнера Costa Atlantica обнаружили коронавирус. По некоторым данным, еще как минимум 20 моряков могли заразиться опасной инфекцией.

В ближайшее время японские специалисты возьмут пробы на COVID-19 у контактировавших с заболевшим. Тестирование пройдут 53 человека. Всего на судне находятся 623 человека. Туристов среди них нет.

Как передает телерадиокомпания NHK, Costa Atlantica пришвартовано в портовом городе Нагасаки. Лайнер прибыл к японским берегам в конце марта для прохождения технического обслуживания и ремонтных работ.

Напомним, что в январе в японском порту Йокогама к югу от Токио был заблокирован американский круизный лайнер Diamond Princess. На его борту выявили в общей сложности 712 человек с коронавирусом.