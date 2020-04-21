В Японии вооруженный ножом мужчина захватил в заложники двух детей

В японской префектуре Фукуи мужчина захватил в заложники двух детей. Инцидент произошел во вторник утром в одном из местных ресторанов.

По данным телеканала NHK, вооруженный ножом мужчина ворвался в заведение и устроил разбирательство с сотрудниками. Полиция уже установила, что 30-летний злоумышленник ранее работал в этом ресторане, пишет РИА Новости.

В настоящее время он заперся в помещении вместе с двумя девочками. О том, что дети могут быть ранены - информации нет. Полиция продолжает переговоры.