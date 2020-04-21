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Рубрика: В мире

В Индии иностранцы едва не погибли, выбрав для самоизоляции пещеру

Текст: Андрей Васильев

В Индии шесть иностранных туристов выбрали необычный способ "самоизоляции", спрятавшись в пещере недалеко от города Ришикеш (штат Уттаракханд), воспетого Beatles. Они почти месяц прожили там, прежде чем были найдены полицией.

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По словам Мукеша Чанда, пресс-секретаря полиции Уттаракханда, четверо мужчин и две женщины из Франции, Турции, Украины, США и Непала, приехав в штат, сначала остановились в гостинице. Когда же у них закончились деньги, иностранцы решили найти убежище в пещере. Полиция перевезла их в Сварг Ашрам около Ришикеша, где туристы будут соблюдать карантин в течение двух недель, рассказал Чанд в интервью CNN. У группы заканчивались скудные запасы продовольствия и трудно сказать, что было бы, если бы их не обнаружили стражи порядка.

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Согласно распоряжению правительства штата, индийским и иностранным туристам запрещен въезд в Уттаракханд с 20 марта из-за вспышки коронавируса. У экспертов Всемирной организации здравоохранения есть опасения, что система здравоохранения Индии, второй по численности населения страны в мире, не сможет справиться с серьезной пандемией коронавируса.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о введении ограничительных мер на всей территории страны 24 марта, однако на днях продлил режим изоляции минимум до третьего мая. С тех пор в стране численностью населения в 1,3 миллиарда человек работают только основные службы, в том числе водоснабжения, электроснабжения, здравоохранения, пожарная служба, продуктовые магазины и силовые структуры. По данным Университета Джона Хопкинса, в Индии зарегистрировано 17 615 случаев коронавируса и 559 случаев смерти.

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