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Рубрика: В мире

В Испании арестован один из самых разыскиваемых террористов в Европе

Текст: Максим Макарычев
Бывший лондонский рэпер, бросивший музыкой вскоре после экстрадиции в США его отца, которому были предъявлены обвинения во взрыве двух американских посольств в Африке, был арестован на юге Испании по подозрению в участии в террористической деятельности "Исламского государства" (группировка запрещена в РФ - ред.) в Сирии.

Два источника, близких к следствию, сообщили Associated Press, что полиция арестовала Абдель-Маджеда Абдель Бари, бывшего рэпера, известного как Лирик Джинн и Л. Джинни, и двух его сообщников на съемной квартире. Все трое должны были предстать в Национальном суде Мадрида в среду. Абдель Бари-младший - сын египетского боевика "Аль-Каиды" (группировка запрещена в РФ - ред.). Его радикализация, как сообщается, произошла вскоре после того, как его отец Абдель Абдул Бари был экстрадирован в 2012 году в Соединенные Штаты, где его судили за двойные взрывы в американских посольствах в Кении и Танзании. Он был осужден в Нью-Йорке и приговорен в 2015 году к 25 годам тюремного заключения.

Фото: AP Photo/Rahmat Gul
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В полицейском заявлении он также назван "одним из самых разыскиваемых террористов в Европе, как из-за его преступной деятельности в ИГ, так и из-за большой опасности, которую он представлял". Шираз Махер, эксперт по радикализации в лондонском Королевском колледже, назвал Абделя Бари-младшего одним из наиболее известных среди членов группировки исламистских экстремистов, появившихся в западном Лондоне в начале 2010-х годов. "Он был членом ИГИЛ и участвовал во всех ужасных преступлениях группировки и должен был быть наказан за эти преступления", - сказал Махер.

Абдель Бари-младший, которому, как полагают, 29 лет, вырос в Лондоне, чтобы стать рэпером, известным как Лирик Джинн и Л. Джинни. В своих клипах он воспевал употребление наркотиков, насилие и испытания своей семьи в качестве просителей убежища в Британии. В посте в соцсетях 2013 года Абдул Бари-младший оставил сообщение для своих поклонников: "Я оставил все ради Аллаха". Британские следователи изначально подозревали, что он является "Джихади Джоном", боевиком ИГ, который говорил с британским акцентом на видео, показывающем казнь американского журналиста Джеймса Фоули. Однако настоящим "Джихади Джоном" оказался Мохаммед Эмвази, который тоже вырос в Лондоне.

Фото: ФСБ РФ/ РИА Новости
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Во вторник испанская полиция охарактеризовала Абдель Бари как "крайне жестокого" криминального авторитета. Его арест произошел в Серро-де-Сан-Кристобаль, историческом районе Альмерии, известном своими узкими улочками, усеянными ночными клубами, и сочетанием старых и новых зданий, ведущих к Алькасабе, крепости арабского происхождения Х века.

В полиции заявили, что операция была результатом "международного сотрудничества" между агентами, специализирующимися на борьбе с терроризмом, которые подозревали, что Абдель Бари-младший отправится через Испанию, пытаясь вернуться в Лондон с Ближнего Востока.

По данным министерства внутренних дел Испании, с 2012 года полиция арестовала около 400 человек, связанных с экстремистскими религиозными группами. Однако многие из задержанных, по тем или иным причинам, так и не были приговорены к тюремному заключению.

В мире Европа Испания ДАИШ: терроризм на Ближнем Востоке

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