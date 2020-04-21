В Италии проведут тест на выносливость населения на самоизоляцию

Власти обвиняют в недооценке опасности пандемии, что привело к большим жертвам. Однако, как отмечается, пришло время ослабить карантин, чтобы не задохнулась экономика. Тест даст ответ, как поступить с учетом мер безопасности. Одним из задаваемых вопросов анкеты является: "Чувствуете ли вы себя одиноким и сколько времени проводите праздно, ничего не делая?"

Правительство приняло решение продлить карантин до 3 мая. После чего начнутся постепенные смягчения. Кабинет дал понять, что компании возобновят работу до того, как снимут ограничений для граждан.

По оценкам экспертов, страна никогда еще не сталкивались с подобной чрезвычайной ситуацией с индивидуальной, социальной и экономической точек зрения со времен Второй мировой войны. В том числе, сообщалось о гробах, которые увозили армейские грузовики, о Милане, где количестве погибших в пять раз превышало статистику военных лет. В этой связи возникает беспокойство, сколько потребуется времени для возвращения к нормальной жизни до появления эффективных лекарств или вакцины.

В среду должны состояться консультации между правительством и научным сообществом. "Мы изучаем вопрос, как мы можем безопасно жить с вирусом в ближайшие месяцы", - заявил премьер-министр Джузеппе Конте. По его словам, по этому поводу идут дискуссии между кабинетом, регионами, представителями промышленности и профсоюзами.

Предварительно планируется приступить к возобновлению работы большинства предприятий и офисов. Однако, если это возможно, компании должны максимально задействовать домашний офис. Общественным транспортом может воспользоваться только ограниченное количество пассажиров. Парки, которые были закрыты с 10 марта, вновь откроются, хотя и в ограниченной степени. Бары, рестораны и другие общественные места пока подождут своего часа.