В Италии проведут тест на выносливость населения на самоизоляцию

Новости

В Волгоградской области умер второй пациент с коронавирусом 12:02
В Москве задержали наркокурьера в форме доставщика еды 12:01
В Калужской области коронавирусом заболели еще 72 человека 11:55
Собянин выделил собственникам площадей и торговым центрам, снижающим арендаторам ставку, более 15 млрд рублей 11:52
В московском метро прекратили продажу билетов на одну поездку 11:50
В Mail.ru назвали дату запуска нового сервиса для видеозвонков 11:46
Ученые нашли способ продлить срок жизни солнечных батарей 11:45
В Ростовской области коронавирусом заболели еще 54 человека 11:41
Биологи доказали: запланированная смерть нематод выгодна популяции 11:40
Вышел трейлер "Принца", нового мультсериала создателя "Гриффинов" 11:38
Лайфхаки автомобилистов. Как убрать с машины следы насекомых 11:37
В Бурятии начали розыск автора фейка о беспорядках в обсерваторе 11:35
Видео: в Москве продезинфицировали вокзалы 11:27
В Крыму на нарушителя самоизоляции заведут дело за дачу взятки 11:25
Вышел трейлер нового сериала от авторов "Американской истории ужасов" 11:20
Сертификация нового пистолета "Аспид" началась в России 11:19
Калининградский барк "Крузенштерн" вошел в Черное море 11:18
В Оксфордский словарь внесли изменения из-за COVID-19 11:16
В Японии полиция арестовала мужчину, удерживавшего в заложниках детей 11:13
Прилетевших из Турции уральских туристов поместят в санаторий 11:11
Выявлено еще одно осложнение из-за коронавируса 11:10
Премьер-министр Косово обвинил США в свержении правительства в Приштине 11:09
В Госдуме оценили призыв немецкого депутата к отмене санкций 11:06
В Якутске пациентка сбежала из обсерватора за спиртным 11:02
Российские светофоры научат сообщать о пешеходах за поворотом 11:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
21.04.2020 11:36
Рубрика: В мире

В Италии проведут тест на выносливость населения на самоизоляцию

Текст: Александр Саможнев
Итальянское правительство опасается роста недовольства из-за карантина в связи с коронавирусом. В этой связи принято решение провести психологический тест 150 тысяч граждан из разных регионов на проверку самочувствия после ограничений и как долго еще население способно их выдерживать, пишет газета Corriere della Sera.

Власти обвиняют в недооценке опасности пандемии, что привело к большим жертвам. Однако, как отмечается, пришло время ослабить карантин, чтобы не задохнулась экономика. Тест даст ответ, как поступить с учетом мер безопасности. Одним из задаваемых вопросов анкеты является: "Чувствуете ли вы себя одиноким и сколько времени проводите праздно, ничего не делая?"

Фото: iStock
В Италии разработали приложение против распространения коронавируса

Правительство приняло решение продлить карантин до 3 мая. После чего начнутся постепенные смягчения. Кабинет дал понять, что компании возобновят работу до того, как снимут ограничений для граждан.

По оценкам экспертов, страна никогда еще не сталкивались с подобной чрезвычайной ситуацией с индивидуальной, социальной и экономической точек зрения со времен Второй мировой войны. В том числе, сообщалось о гробах, которые увозили армейские грузовики, о Милане, где количестве погибших в пять раз превышало статистику военных лет. В этой связи возникает беспокойство, сколько потребуется времени для возвращения к нормальной жизни до появления эффективных лекарств или вакцины.

В среду должны состояться консультации между правительством и научным сообществом. "Мы изучаем вопрос, как мы можем безопасно жить с вирусом в ближайшие месяцы", - заявил премьер-министр Джузеппе Конте. По его словам, по этому поводу идут дискуссии между кабинетом, регионами, представителями промышленности и профсоюзами.

Фото: Getty Images
В Италии рассчитывают провести пляжный сезон под защитой плексигласа

Предварительно планируется приступить к возобновлению работы большинства предприятий и офисов. Однако, если это возможно, компании должны максимально задействовать домашний офис. Общественным транспортом может воспользоваться только ограниченное количество пассажиров. Парки, которые были закрыты с 10 марта, вновь откроются, хотя и в ограниченной степени. Бары, рестораны и другие общественные места пока подождут своего часа.

В мире Европа Италия Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Нефтяные компании стали продавать бензин себе в убыток
В Москве после переливания плазмы трое пациентов выздоровели от коронавируса
ВОЗ: Ослабление ограничений в странах не означает завершения пандемии
Минпромторг РФ обновил список системообразующих организаций
Tрамп временно приостановит иммиграцию в США из-за опасений новой пандемии
Когда и как врачи в разных странах помогают пациентам с COVID-19
Чем грозит пандемия зоопаркам в разных странах