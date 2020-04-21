В каких странах люди боятся трогать предметы в общественных местах

Больше всего людей, избегающих прикосновений на фоне коронавируса к любым предметам в общественных местах, в том числе к кнопкам лифта, оказалось в Индии, КНР и Таиланде, таких там порядка 73 процентов. Об этом сообщается в исследовании, обнародованном британской компанией по исследованию рынков и анализу данных YouGov.

Следом идут Австралия (72 процента избегающих прикосновений), ОАЭ (71 процент), Филиппины (69 процентов). В Испании таких 67 процентов, в Италии - 63 процента, в США - 60 процентов, в Германии - 54 процента.

Замыкает список, как ни странно, Япония. Несмотря на традиционную любовь к чистоте, там лишь 41 процент тех, кто старается не касаться объектов в публичных местах.

Что интересно, опасения касательно употребления в пищу сырого мяса оказались куда более распространены в Азии, в первую очередь, в Китае (61 процент тех, кто не станет есть неприготовленное мясо) и 54 процента в Индии. При этом в Европе таких людей оказалось значительно меньше, во Франции - 10 процентов, в Италии - 13 процентов, в Испании - 15 процентов. В США 25 процентов опрошенных предпочтут воздержаться от употребления сырого мяса в пищу.

Исследование проведено в 26 странах, в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в обеих Америках.