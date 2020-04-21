В Киргизии предложили закрыть пункты обмена валют

Депутаты парламента Киргизии намерены внести поправки в законодательство, которые бы усиливали полномочия Национального банка страны по контролю за курсом национальной валюты. Инициативу поддержал Союз банков Киргизии.

- Пункты по обмену валют изжили себя, - считает глава объединения Анвар Абдраев. - В республике они, если помните, появились накануне распада СССР, когда торговля иностранной валютой перестала быть уголовным преступлением. Поначалу их деятельность никем не регулировалась. Позже она стала лицензироваться, но это слабо сказалось на открытости этого бизнеса. Сейчас многие обменные бюро избегают показывать фактические объемы своих доходов и оборот наличности. Между тем уверен, что их прибыль может в десятки раз превышать отражаемые в отчетах суммы. Соответственно, размеры налоговых отчислений в бюджет существенно занижаются. Поэтому я считаю, что все обменные операции должны проводиться через финансово-кредитные организации - коммерческие банки, микрофинансовые компании и кредитные союзы, которые имеют достаточное количество офисов в каждом регионе республики.

21 марта 2020 года за два часа обменный курс доллара по отношению к киргизскому сому безосновательно вырос с 70 сомов за доллар до 85, что спровоцировали ажиотаж среди населения. Для выравнивания ситуации Нацбанк КР провел крупную интервенцию, но стабилизировать курс удалось лишь на время.

Однако следует учесть, что в Киргизии 70 процентов операций по купле-продаже валюты совершаются как раз в обменных бюро. Причем многие из них работают круглосуточно, что дает возможность гражданам обменять валюту в любое время суток. В 2014 году в парламенте уже обсуждался вопрос о запрете обменных бюро, но тогда инициатива не получила необходимой поддержки.