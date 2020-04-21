В Киргизии рекомендовали снизить стоимость обучения в частных школах

Министерство образования Киргизии рекомендовало частным образовательным организациям страны снизить оплату за обучение пока в КР действует режим дистанционной учебы.

Как отметили в ведомстве, из-за этого частные школ и детсады не несут затраты на организацию питания, покупку канцтоваров и оплату коммунальных услуг. "Поэтому предлагается снизить стоимость обучения с вычетом эти расходов. Таким образом образовательные учреждения и родители могли бы прийти к компромиссу", - сказали в минобразования.

В последнее время в министерство поступает большое количество жалоб на то, что в частных школах и детсадах требуют платить за обучение в полном объеме, несмотря на то, что дети их не посещают из-за режима чрезвычайного положения.

- Министерство образования и науки, с одной стороны, понимает родителей, которые сейчас из-за карантина не имеют доходов. С другой - понимает частные образовательные организации, деятельность которых зависит от оплаты за обучение, - объяснили в ведомстве.