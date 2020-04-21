Песков оценил последствия кризисных проявлений в экономике

В Кремле оценили по просьбе журналистов возможные политические последствия экономического кризиса.

"Мы не согласны с такой постановкой вопроса концептуально", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, что экономический кризис может перейти в политический.

"И в Кремле, и в координационной комиссии очень внимательно наблюдают за социально-экономическим положением в различных регионах, - заверил Песков. - Разумеется, сама ситуация с пандемией не могла оставить нашу страну в стороне от кризисных условий". Ведь Россия - часть мирового сообщества и мировой экономики, и вместе со всем миром переживает трудности. И всем участникам экономической жизни сейчас непросто.

Правительство и президент каждый день отслеживают ситуацию и принимают меры, направленные на минимизацию негативных последствий для людей, напомнил представитель Кремля.

"Безусловно, тяжело, особенно, в период самоизоляции", - продолжил Песков, подчеркнув, что преследуется главная цель - человеческая жизнь имеет абсолютный приоритет над экономическими трудностями.

"По мере того, как эпидемиологическая опасность начнет отступать, начнется плавное возвращение к экономической жизни", - сказал пресс-секретарь президента. Будут работать механизмы поддержки, и в приоритете будут те участники экономической жизни, которые сохранили рабочие места, напомнил он.