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21.04.2020 13:10
Рубрика: Власть

Песков оценил последствия кризисных проявлений в экономике

Текст: Кира Латухина
В Кремле оценили по просьбе журналистов возможные политические последствия экономического кризиса.

"Мы не согласны с такой постановкой вопроса концептуально", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, что экономический кризис может перейти в политический.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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"И в Кремле, и в координационной комиссии очень внимательно наблюдают за социально-экономическим положением в различных регионах, - заверил Песков. - Разумеется, сама ситуация с пандемией не могла оставить нашу страну в стороне от кризисных условий". Ведь Россия - часть мирового сообщества и мировой экономики, и вместе со всем миром переживает трудности. И всем участникам экономической жизни сейчас непросто.

Правительство и президент каждый день отслеживают ситуацию и принимают меры, направленные на минимизацию негативных последствий для людей, напомнил представитель Кремля.

Фото: AFP/Fabrice COFFRINI
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"Безусловно, тяжело, особенно, в период самоизоляции", - продолжил Песков, подчеркнув, что преследуется главная цель - человеческая жизнь имеет абсолютный приоритет над экономическими трудностями.

"По мере того, как эпидемиологическая опасность начнет отступать, начнется плавное возвращение к экономической жизни", - сказал пресс-секретарь президента. Будут работать механизмы поддержки, и в приоритете будут те участники экономической жизни, которые сохранили рабочие места, напомнил он.

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