В Mail.ru назвали дату запуска нового сервиса для видеозвонков

Почта Mail.ru в тестовом режиме запустили бесплатный сервис видеосвязи. Функция появилась у части пользователей в веб-версии и мобильной версии "Почты.Mail.ru".

Представитель Mail.ru Group рассказал "РГ", что сервис выйдет из тестового режима в начале мая.

Сервис поддерживает групповые звонки с количеством участников до 100 человек. Для того, чтобы подключится к звонку, необходимо перейти по ссылке из приглашения - ее может создать любой пользователь с аккаунтом на Mail.ru. Кроме того, в компании надеются, что "сервис будет очень популярен, и ждут широкого распространения".