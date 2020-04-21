Минобрнауки: Пандемия изменит систему высшего образования

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков выразил надежду на то, что новый учебный год студенты вузов начнут традиционно - в сентябре и очно. Об этом он рассказал в ходе онлайн-встречи с директором Института общественных стратегий бизнес-школы Сколково Андреем Волковым.

- В министерстве и в вузах обсуждаются разные варианты и сценарии. Но мы настолько соскучились по живому общению и готовы горы свернуть, что я бы ориентировал всех на то, что первого сентября начнем учебный год в традиционной форме, - сказал министр, комментируя новость о том, что некоторые западные вузы рассматривают вариант начать учебу лишь в январе 2021 года. - У нас есть основания для сдержанного оптимизма.

Ситуация пандемии изменит систему высшего образования, считает Валерий Фальков. Появится больше цифровых форматов, образование станет смешанным.

- Очное образование до и после коронавируса - две большие разницы, - сказал министр. - В нем будет больше разных цифровых технологий и онлайн-форматов. Изменятся и требования к преподавателям. Сегодня многие поняли: если ты не можешь организовать коллективную работу с помощью онлайн-сервисов, то это уже критично.

Но в целом, по оценке министра, высшая школа справилась с вынужденным переходом на дистанционное обучение. Лучше всего адаптировались вузы, которые участвовали в программе "Опорные университеты", в Проекте 5-100, других проектах.

- Они не просто смогли сами наладить образовательную деятельность в новых условиях, но еще и выступили лидерами, стали помогать другим и осваивать зарубежный опыт, - отметил Валерий Фальков. - Кстати, в мире нет суперуспешных практик адаптаций систем высшего образования к условиям коронавируса. На этом фоне, по моему мнению, Россия очень неплохо смотрится.

Главное, что помогло большинству вузовских команд вписаться в новую реальность - умение действовать в условиях неопределенности и брать на себя ответственность.

Между тем

У иностранцев могут возникнуть сложности с приемной кампанией в российские вузы. По словам Валерия Фалькова, из-за ситуации с коронавирусом около 62 тысяч иностранных студентов российских вузов выехали за рубеж. В России при этом осталось более 200 тысяч, и это хороший сигнал.

- Но очевидно, что для иностранных абитуриентов 2020 года приемная кампания затруднена, - отметил министр. - Она происходит удаленно, за рубежом, и там тоже происходят изменения в организации работы школ и итоговых аттестаций. Все это неизбежно сказывается.

По мнению главы Минобрнауки, более точные прогнозы можно будет делать во второй половине мая.