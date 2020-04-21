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21.04.2020 12:01
Рубрика: Происшествия

В Москве задержали наркокурьера в форме доставщика еды

Недалеко от метро Рязанский проспект правоохранители заметили подозрительного курьера одной из известных служб доставки еды. Осмотрев его рюкзак, оперативники обнаружили подозрительный сверток, спрятанный среди салатов и роллов.

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"Было установлено, что 37-летний Андрей В.* работает курьером и сейчас спешит на заказ, - сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах. - Как выяснилось позже, в свертке было 470 граммов марихуаны".

Сейчас мужчина находится в отделении полиции. Против него возбуждено дело по статье 228.1 УК РФ - "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Установить, кому предназначался сверток, правоохранительным органам пока не удалось.

Происшествия Преступления Криминал Борьба с наркотиками

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