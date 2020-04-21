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Рубрика: В мире

В Оксфордский словарь внесли изменения из-за COVID-19

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Оксфордский словарь были внесены изменения. Обновление оказалось связано с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает "Газета.Ru".

Фото: Andrew Milligan/PA via AP
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В английском словаре появились слова, так или иначе связанные с пандемией. Среди них - WFH (аббревиатура от work from home - работа из дома), "социальное дистанцирование" (social distancing), "самоизоляция" (self-isolation) и, собственно, сам COVID-19.

По словам исполнительного редактора словаря Бернадетт Патон, которую цитирует The Guardian, это было редкое явление для лексикографов наблюдать экспоненциальный рост использования одного слова за очень короткий промежуток времени, и когда это слово в подавляющем большинстве случаев доминировало в глобальном дискурсе.

COVID-19 в словаре имеет следующее значение - острое респираторное заболевание у людей, вызванное коронавирусом, который способен вызывать тяжелые симптомы и смерть, особенно у пожилых людей и других лиц с сопутствующими заболеваниями.

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