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Рубрика: В мире

В Португалии получателей почты освободили от необходимости ставить подпись

Текст: Алексей Чуриков

В качестве исключительной меры в условиях эпидемии коронавируса нового типа власти Португалии приняли закон, освобождающий получателей почтовых отправлений от необходимости расписываться на бумажном бланке. Эта мера должна дополнительно сократить возможные каналы распространения вируса. Особенно это актуально сейчас, когда граждане страны вынуждены оставаться в своих домах и количество посылок заметно возросло.

Фото: EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
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В качестве альтернативы, подтверждающей личность получателя, курьеру достаточно получить от него устное подтверждение имени, а также номер паспорта или любого другого документа. При этом, если получатель откажется устно сообщить эти данные, курьер вправе составить соответствующий протокол и отказать в доставке, вернув посылку отправителю.

С начала эпидемии почта Португалии приняла уже несколько подобных мер. В частности, было увеличено число почтальонов, доставляющих пенсии пожилым людям. Благодаря этому более 100 тысяч пенсионеров получают деньги дома, без необходимости лишний раз выходить на улицу в ближайшее почтовое отделение. Так же, еще в конце марта для оказания помощи малому и среднему бизнесу португальская почта организовала специальную систему для ускоренного перевода продаж в онлайн-режим, с последующей доставкой товаров напрямую покупателям.

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