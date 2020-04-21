Этот выход картины в Сети - показателен. Лента - потенциальный блокбастер от создателей таких проектов, как "Лед", "Лед-2", "Вторжение", "Притяжение" и других. И она знаменует собой новую модель проката в условиях пандемии. Другие посмотрят, как получится у создателей "Спутника" и будут "примерять" на свои фильмы.

Но новаторство картины не только в этом, но и в сюжетной линии - подобного прежде у нас не снимали, да еще и с применением таких визуальных эффектов. "Спутник" рассказывает историю про космонавтов времен СССР - действие происходит в 1983 году. Двое из них вернулись из полета, однако перед приземлением случилось нечто странное. А позднее выяснилось, что один из исследователей космоса привез с собой "пассажира" - внутрь него проникло инопланетное существо. Космонавта, Героя СССР сыграл в фильме Петр Федоров. С известным артистом и поговорила обозреватель "РГ".

Способны ли инопланетяне любить?

Петр Федоров: Смотря кого считать инопланетянами. Здесь могут быть разные сценарии. Если рассматривать инопланетян, как некую высшую форму эволюции, колонизирующую нашу планету, то вряд ли придется рассчитывать на любовь. Почти в любой фантастике высшая раса всегда отречена от эмоциональной зависимости. Но я уверен, что на самом деле - эти инопланетяне очень добродушные чуваки (смеется). И способны полюбить нас. Но вряд ли всех сразу. Самое главное - что мы их любим и все время снимаем про них всякие фильмы. Они этому очень обрадуются и не станут нас уничтожать. Только некоторых (смеется).

Каково ваше отношение к космонавтам и космонавтике? Возможно, в детстве хотели стать космонавтом? Есть любимый "космический" герой, фильм, книга?

Петр Федоров: Нет, я хотел стать летчиком-испытателем. Хотел скорость и риск во имя благих целей. Про космос думал, но решил, что там опасно только на взлете и посадке, а в остальном - скучновато. Не думаю, что в итоге Роскосмос или авиация сильно пострадали от того, что я не стал заправским спецом в этих науках. В детстве читал Булычева и Стругацких. Любил Громозеку, как и все. И продолжаю любить.

Непосредственно перед съемками в "Спутнике" что-то изучали на тему космонавтики? Возможно, ездили в Звездный городок или общались с космонавтами? Смотрели фильм "Гравитация", или "Время первых", или Салют 7? Или документальные ленты и хронику?

Петр Федоров: В Звездный городок я не ездил, картина того не требовала. Я сейчас говорю про то, что в центре сюжета фильма "Спутник" все-таки личная драма, а не история подготовки героя к полетам. Хотя в картине есть сцена в космосе, я был счастлив там побывать. А что касается вдохновляющих и профильных материалов, с интересом изучал хронику и смотрел обучающие советские научно-популярные фильмы. В интернете их с избытком. Думаю, дело даже не столько в профнавыке, сколько в энергии, и какой-то подаче, поскольку герой СССР - это еще и работа на огромную советскую аудиторию. Если ты герой СССР, это большая нагрузка не только в космосе, но и на земле. Твои личные проблемы и семейные драмы должны оставаться при тебе. Интересна была и эта зона внутреннего конфликта героя.

Какие, на ваш взгляд, самые главные качества для космонавта? Для героя вообще?

Петр Федоров: Это какие-то идеальные люди. Наверное, это и есть высшая раса людей. Каждый из них личность. Мне кажется, это самое главное для космонавта. Потом они тренируют свою биоброню и бесстрашно стремятся туда наверх. Космонавт - это одновременно и спортсмен, и ученый, и инженер, и философ. Каждый герой - немного космонавт.

Вам часто приходится играть героев. Это какой-то особый тип личности?

Петр Федоров: Скорее я играю особых личностей, которые становятся героями. Тема героики очень коварна в нашей стране. Большинство героев появилось в моменты страшных ошибок или сознательных проступков системы. "Мясом" часто затыкали бреши, а потом слагали песнь славы. Но герой не только тот, кто что-то совершил, более того, каждый из нас вправе быть героем, ведь война уже давно внутри нас. И здесь каждый - солдат.

Вы не находите, что фильм "Спутник" чем-то похож на фильм "Чужие"?

Петр Федоров: Будем считать, что это комплимент режиссеру. "Чужие", как и масса другой животрепещущей классики, - уже часть нас самих. Последние 30 лет основными рецепторами были глаза и уши, кроме книг появились кино и музыка, которым мы жадно внимали. Думаю, это очень повлияло на геном поколения 80-90-х годов. В те годы страна, как обычно, выживала, а американцы стали нам показывать свои сказки, на которых мы и выросли. Это были хорошие, очень качественные сказки, но не русские. Русских на тот момент у нас не было. Если не считать фильмы с Михаилом Кокшеновым, например, и Александром Панкратовым-Черным. Но вряд ли "Ширли-Мырли" могли показаться нам интереснее "Чужих", "Терминатора" или "Апокалипсиса сегодня". Конечно, были уже такие великие российские фильмы, как "Такси Блюз", "Луна Парк", "Курьер", "Асса", но мы полюбили эти фильмы позже, когда доросли до их уровня как зрители и кинематографисты. Ведь они требуют от тебя некой гражданской целостности, поскольку являются осмысленными высказываниями. Но это все в нас, часть нас, главное, чтобы выплескивалось это по-постмодернистски, а не просто в виде цитат.

В "Спутнике" много спецэффектов. Это означает, что вам, как актеру, приходилось играть не с реальным партнером, а с воображаемым существом. Тяжело ли так работать?

Петр Федоров: Хвала сценарию, что все-таки основным моим партнером был живой прекрасный человек - Оксана Акиньшина. А с ней работать - редкий кайф, очень люблю ее. Все-таки по сюжету, пока космическая тварь действует, выйдя из Вешнякова, сам он - "в отключке". Так что этот вопрос больше к Федору Бондарчуку и Оксане Акиньшиной - это они воображали себе невиданное чудище. А я так, просто на полу валялся (смеется).

В фильме вы демонстрируете прекрасную физическую подготовку. Вы тренировались специально? Или это для вас привычно - держать форму?

Петр Федоров: Да я скорее наел несколько килограмм для Вешнякова. Эти ребята худыми не были совсем. А тут еще и карантин. Он заперт и в комнате, и в теле. А что касается тела актера, это тоже пластический инструмент, который должен соответствовать и быть адекватным рассказу. Тут ничего удивительного, просто работа.

Ваш отец - известный актер, так что можно сказать, что профессия перешла к вам по наследству. Что самое главное - чему вас научил отец?

Петр Федоров: Двигаться к сути. Остальное не важно.

Вопрос-ответ

Зрители вскоре увидят сериал "Перевал Дятлова". Что у вас там за роль? Тяжело ли было сниматься в фильме по столь волнующей истории?

Петр Федоров: Пока рано рассказывать, мы недавно закончили съемки. Мой персонаж вымышленный, я играю следователя, которому досталось это дело. Верю в проект, но пока ничего не видел. История трагичная, но мне больше интересно, почему именно она стала, если так можно выразиться, мировым брендом. Как всегда, в любой легенде самое грустное - что всех интересуют уже не сами люди, которые погребены под огромным слоем снега, а обстоятельства, домыслы, фантазии и квесты. Но эта трагедия постоянно дает нам сигнал из прошлого. Так что что-то это да значит.