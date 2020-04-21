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Рубрика: В мире

В Сеуле заявили об отсутствии данных об ухудшении здоровья лидера КНДР

Фото: AFP/KCNA VIA KNS Фото: AFP/KCNA VIA KNS
Фото: AFP/KCNA VIA KNS

Власти Южной Кореи не располагают информацией о якобы резко ухудшившемся состоянии здоровья председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщило агентство Yonhap, ссылаясь на высокопоставленного представителя правительства, знакомого с ситуацией в Северной Корее.

Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Чиновник критически отозвался о ряде СМИ, распространивших данную информацию. Он напомнил, что до недавнего времени лидер КНДР продолжал выполнять свои обязанности и появлялся на публике. В последний раз это было 10 дней назад, пишет ТАСС.

Телекомпания CNN сообщила, ссылаясь на источник в Вашингтоне, что Соединенные Штаты сейчас заняты изучением разведданных о состоянии здоровья Ким Чен Ына, который якобы перенес операцию. По данным северокорейского агентства ЦТАК, 15 апреля лидер КНДР впервые за многие годы не присутствовал в Кымсусанском дворце Солнца на торжественной церемонии по случаю 108-летия со дня рождения Ким Ир Сена. До этого он появлялся на публике 11 апреля.

Накануне министр иностранных дел КНДР Ли Сон Гвон опроверг сообщения о том, что Ким Чен Ын отправил письмо президенту США Дональду Трампу, о чем в субботу заявил сам американский лидер. По словам главы МИД, неизвестно, вспоминал ли хозяин Белого дома предыдущие послания, но "наш лидер не посылал никаких писем".

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