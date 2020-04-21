В смартфонах Samsung обнаружили проблему с экранами

Смартфоны новой линейки Samsung Galaxy S20 Ultra из-за сбоя могут демонстрировать зеленоватое свечение на экране. В компании сообщили, что проблема затрагивает ограниченное количество устройств, пишет Sammobile.

Экраны флагманских моделей могут светиться зеленым в некоторых местах матрицы - это происходило, когда частота обновления составляла 120 Гц при яркости 25 Гц, а заряд аккумулятора был понижен.

Проблема, как утверждают в Samsung, имеет программное решение - в ближайшее время компания выпустит обновление прошивки, которое устранит сбой.