В США одновременно протестируют более 70 методик лечения коронавируса

Более 70 испытаний разных способов лечения от коронавируса идут одновременно в США. Специалисты исследуют, как терапевтические методики, так и вакцины, заявил президент Дональд Трамп.

"Сейчас по США проводится 72 активных испытания. Лично я предпочитаю лечебные методы, потому что они помогают людям сразу", - цитирует американского лидера РИА Новости.

Ранее медики говорили, что создание вакцины от коронавируса займет не менее 12-18 месяцев с момента начала пандемии. Общее число зараженных новым вирусом в США составляет 782 тысячи человек, от осложнений болезни скончались 41 816 пациентов, 72 тысячи - вылечились. Данные публикует университет Джонса Хопкинса, который ведет статистку заболеваемости. Пандемией вспышку COVID-19 Всемирная организация здравоохранения объявила 11 марта.