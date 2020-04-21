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Рубрика: В мире

В США одновременно протестируют более 70 методик лечения коронавируса

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Более 70 испытаний разных способов лечения от коронавируса идут одновременно в США. Специалисты исследуют, как терапевтические методики, так и вакцины, заявил президент Дональд Трамп.

Фото: iStock
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"Сейчас по США проводится 72 активных испытания. Лично я предпочитаю лечебные методы, потому что они помогают людям сразу", - цитирует американского лидера РИА Новости.

Ранее медики говорили, что создание вакцины от коронавируса займет не менее 12-18 месяцев с момента начала пандемии. Общее число зараженных новым вирусом в США составляет 782 тысячи человек, от осложнений болезни скончались 41 816 пациентов, 72 тысячи - вылечились. Данные публикует университет Джонса Хопкинса, который ведет статистку заболеваемости. Пандемией вспышку COVID-19 Всемирная организация здравоохранения объявила 11 марта.

В мире В мире США Распространение коронавируса COVID-19

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