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21.04.2020 20:24
Рубрика: В мире

В Великобритании начнут испытывать вакцину от COVID-19 на людях

Текст: Юрий Чернов
Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок в ходе брифинга для прессы сообщил, что разрабатываемая специалистами Университета Оксфорда вакцина от COVID-19 начнет испытываться на людях уже с этого четверга. Правительство страны выделило университету 20 миллионов фунтов, почти 2 миллиарда рублей, на разработку вакцины.
Чессингтон. Фото: EPA-EFE/NEIL HALL Чессингтон. Фото: EPA-EFE/NEIL HALL
Чессингтон. Фото: EPA-EFE/NEIL HALL

Помимо Оксфордского университета над вакциной от коронавируса нового типа в Британии также работает Королевский колледж Лондона. Учреждения избрали разный подход к разработке вакцины. В Оксфорде решили создать ее на базе "безвредного вируса шимпанзе", так называемого аденовируса. Идея заключается в том, чтобы модифицировать его таким образом, чтобы он начал производить схожую с SARS-CoV-2 поверхность своей оболочки, которую последний использует для инфицирования человека. По задумке специалистов, это позволит иммунной системе человека легче распознавать COVID-19 и более эффективно с ним бороться.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Фото: EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
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Команда из Колледжа Лондона работает над созданием РНК-вакцины, которая должна "дать генетическую команду клеткам человеческих мышц" производить специфический для SARS-CoV-2 белок. Кстати, этой группе правительство выделило чуть больше средств - 22,5 миллионов фунтов (2,1 млрд рублей).

В Университете Оксфорда утверждают, что их вакцина может пройти первичные испытания уже к сентябрю этого года. После чего можно будет начать более массовые испытания. При этом в университете отметили, что британское агентство, регулирующее апробацию новых медицинских препаратов, "пошло на встречу разработчикам", ведь обычно на получение разрешения для вакцин может потребоваться до 18 месяцев. Это подтвердил и министр Хэнкок. "Команда (Оксфорда) ускорила процесс испытаний, тесно работая с регулирующим органом. В результате я могу объявить, что вакцина из оксфордского проекта начнет испытания на людях с этого четверга", заявил Хэнкок.

Сообщение министра прозвучало на фоне объявления новых цифр распространения эпидемии в Великобритании. Всего за последние сутки в стране скончались 823 человека, общее число умерших составило 17337 человек. За время с начала эпидемии было проведено 397670 тестов на коронавирус, из которых 129044 тысяч дали положительный результат.

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