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Рубрика: В мире

Квота для гостей

Текст: Нива Миракян (Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 87(8141)
"Город на воде" планирует использовать карантин, чтобы воплотить в жизнь свою давнишнюю мечту - ограничить хаотичный турпоток, от которого Венеция задыхалась на протяжении долгих лет.
Фото: Getty Images
Живущая под Венецией сибирячка рассказала о борьбе с вирусом в Италии

Ежегодно Лагуну посещают 30 миллионов путешественников, на навязчивое присутствие которых постоянно жаловались местные жители. Сейчас, когда от толп иностранных гостей осталась лишь память, городские власти хотят спланировать "интеллигентный туризм", в основе которого будет лежать квотирование. "Появилась возможность перейти к разумному туризму. Он, с одной стороны, избавит город от толп путешественников и позволит им не спеша изучить все объекты, а с другой - даст возможность жителям спокойно перемещаться по городу", - считает вице-мэр по экономическому развитию Венеции Симоне Вентурини.

Между тем местные обозреватели убеждены, что Лагуне нужно сейчас думать вовсе не о квотах, а, напротив, о привлечении туристов, из-за отсутствия которых на грани банкротства оказались сотни местных гостиниц.

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