Ежегодно Лагуну посещают 30 миллионов путешественников, на навязчивое присутствие которых постоянно жаловались местные жители. Сейчас, когда от толп иностранных гостей осталась лишь память, городские власти хотят спланировать "интеллигентный туризм", в основе которого будет лежать квотирование. "Появилась возможность перейти к разумному туризму. Он, с одной стороны, избавит город от толп путешественников и позволит им не спеша изучить все объекты, а с другой - даст возможность жителям спокойно перемещаться по городу", - считает вице-мэр по экономическому развитию Венеции Симоне Вентурини.
Между тем местные обозреватели убеждены, что Лагуне нужно сейчас думать вовсе не о квотах, а, напротив, о привлечении туристов, из-за отсутствия которых на грани банкротства оказались сотни местных гостиниц.