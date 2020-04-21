"Город на воде" планирует использовать карантин, чтобы воплотить в жизнь свою давнишнюю мечту - ограничить хаотичный турпоток, от которого Венеция задыхалась на протяжении долгих лет.

Ежегодно Лагуну посещают 30 миллионов путешественников, на навязчивое присутствие которых постоянно жаловались местные жители. Сейчас, когда от толп иностранных гостей осталась лишь память, городские власти хотят спланировать "интеллигентный туризм", в основе которого будет лежать квотирование. "Появилась возможность перейти к разумному туризму. Он, с одной стороны, избавит город от толп путешественников и позволит им не спеша изучить все объекты, а с другой - даст возможность жителям спокойно перемещаться по городу", - считает вице-мэр по экономическому развитию Венеции Симоне Вентурини.

Между тем местные обозреватели убеждены, что Лагуне нужно сейчас думать вовсе не о квотах, а, напротив, о привлечении туристов, из-за отсутствия которых на грани банкротства оказались сотни местных гостиниц.