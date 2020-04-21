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21.04.2020 19:57
Рубрика: В мире

Все операторы заняты

Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)
Российская газета - Федеральный выпуск № 87(8141)
С учетом карантина, которому пока не видно конца, Британия увела с рабочего рынка миллионы трудящихся, которые сидят сегодня по домам.

До введения жестких карантинных мер уровень занятости на туманном Альбионе бил рекорды, достигнув 76,6 процента для лиц в возрасте от 16 до 64 лет. Уровень безработицы составлял 4 процента. Но, согласно прогнозу компании KPMG, на который ссылается телеканал BBC, карантин из-за вспышки COVID-19 в Соединенном Королевстве может пополнить ряды безработных более чем в два раза, до 9 процентов.

Между тем тот же самый коронавирус расширил возможности найти работу в тех секторах, где сейчас особенно горячо.

Британии прежде всего требуются врачи и медсестры, которых не хватает катастрофически. Врачи зарабатывают в год от 60 до 80 тысяч фунтов стерлингов. Медсестры за свой труд получают 23-25 тысяч фунтов, а опытная медсестра со стажем может рассчитывать на зарплату до 33 тысяч фунтов в год.

Фото: Victoria Jones/PA via AP
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Местные госпитали также ищут помощников медсестер, санитаров и уборщиков. Национальная система здравоохранения, перегруженная зараженными коронавирусом пациентами, стала на сегодняшний день едва ли не главным работодателем в Соединенном Королевстве.

Домам престарелых требуются санитары и сиделки. Здесь вакансии исчисляются тысячами. К сожалению, именно дома престарелых стали сегодня главным источником заражения коронавирусом, в силу чего желающих получить работу в этих учреждениях не слишком много.

Работников ищут супермаркеты, чьи вакансии насчитывают сегодня 35 тысяч. Аптеки зазывают фармацевтов и расфасовщиков лекарств.

Контактным центрам страны, на которых в период пандемии сильно увеличилась нагрузка, требуются телефонные и интернет-операторы. Для этой категории работников зарплаты начинаются от 7 фунтов в час и выше, в зависимости от их квалификации и опыта.

В мире Европа Великобритания Распространение коронавируса COVID-19 А как у них?

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