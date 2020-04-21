Венецианский кинофестиваль пройдет в "экспериментальном формате"

Во вторник художественный директор старейшего в мире Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера сообщил прессе, что 77-я Мостра пройдет, как и было запланировано, со 2 по 12 сентября, но в экспериментальном формате.

Барбера ожидает, что в программах будет меньше, чем всегда, американских фильмов и значительно больше европейских. Что часть событий будет преобразована в цифровой формат. На время пандемии разрабатываются формы реального сотрудничества между двумя обычно соперничающими фестивалями - Венецией и Каннами. Это, заявил Барбера, будет выражением солидарности по отношению к глобальному кинематографическому сообществу, переживающему беспрецедентно трудные времена. И это, подчеркнул он, много важнее любой конкуренции.

На фестивале будут предприняты все меры безопасности, отметил Альберта Барбера. Предусмотрено обязательное использование медицинских масок, будет соблюдаться социальное дистанцирование. Что, конечно, потребует значительного сокращения как количества аккредитованных участников, так и посетителей кинопоказов. Ясно, что премьеры многих иностранных фильмов пройдут в отсутствие их творческих команд - именитых режиссеров и кинозвезд, которые просто не смогут или не рискнут прилететь в Венецию. Традиционные пресс-конференции будут проходить онлайн в интернете. Но, заверил художественный директор Мостры, журналисты будут иметь возможность созерцать дефиле на красном ковре и брать эксклюзивные интервью у тех фильммейкеров, которые все же прибудут на фестиваль.

На вопрос, будет ли, учитывая обстоятельства, увеличено итальянское присутствие в программах фестиваля, Альберто Барбера ответил положительно: итальянским звездам проще прибыть на фестиваль, чем звездам американским или британским. Тем не менее, директор ожидает значительное число гостей и из других стран Европы.

Оптимизм дирекции Венецианского фестиваля связан с тем, что Мостра уже давно дружит с интернетом и на практике обкатала некоторые формы своего присутствия в Сети. Так, уже несколько лет подряд многие премьеры параллельной главному конкурсу программы "Горизонты" проходят в фестивальном онлайн-кинозале - его виртуальным посетителям из любой части земного шара достаточно приобрести "билеты" в онлайн-кассе. На собственном опыте убедившись в успехе этой инициативы, руководители Мостры давно расстались с присущим киномиру снобистским презрением по отношению к экранам смартфонов, ноутбуков, планшетов и прочих гаджетов, с помощью которых уже целые поколения дегустируют новинки кино.

Как было объявлено ранее, жюри главного конкурса возглавит Кейт Бланшетт.

А пока Италия, как наиболее пострадавшая от пандемии страна (более 23 тысяч погибших) полностью изолирована от внешнего мира. Но день ото дня крепнет надежда, что эпидемия здесь достигла своего пика и теперь, как это произошло в Китае, может пойти на спад.