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21.04.2020 22:24
Рубрика: Культура

Венецианский кинофестиваль пройдет в "экспериментальном формате"

Текст: Валерий Кичин
Во вторник художественный директор старейшего в мире Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера сообщил прессе, что 77-я Мостра пройдет, как и было запланировано, со 2 по 12 сентября, но в экспериментальном формате.
Фото: Валерий Кичин / РГ Фото: Валерий Кичин / РГ
Фото: Валерий Кичин / РГ

Барбера ожидает, что в программах будет меньше, чем всегда, американских фильмов и значительно больше европейских. Что часть событий будет преобразована в цифровой формат. На время пандемии разрабатываются формы реального сотрудничества между двумя обычно соперничающими фестивалями - Венецией и Каннами. Это, заявил Барбера, будет выражением солидарности по отношению к глобальному кинематографическому сообществу, переживающему беспрецедентно трудные времена. И это, подчеркнул он, много важнее любой конкуренции.

Фото: Предоставлено компанией Водород
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На фестивале будут предприняты все меры безопасности, отметил Альберта Барбера. Предусмотрено обязательное использование медицинских масок, будет соблюдаться социальное дистанцирование. Что, конечно, потребует значительного сокращения как количества аккредитованных участников, так и посетителей кинопоказов. Ясно, что премьеры многих иностранных фильмов пройдут в отсутствие их творческих команд - именитых режиссеров и кинозвезд, которые просто не смогут или не рискнут прилететь в Венецию. Традиционные пресс-конференции будут проходить онлайн в интернете. Но, заверил художественный директор Мостры, журналисты будут иметь возможность созерцать дефиле на красном ковре и брать эксклюзивные интервью у тех фильммейкеров, которые все же прибудут на фестиваль.

На вопрос, будет ли, учитывая обстоятельства, увеличено итальянское присутствие в программах фестиваля, Альберто Барбера ответил положительно: итальянским звездам проще прибыть на фестиваль, чем звездам американским или британским. Тем не менее, директор ожидает значительное число гостей и из других стран Европы.

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Оптимизм дирекции Венецианского фестиваля связан с тем, что Мостра уже давно дружит с интернетом и на практике обкатала некоторые формы своего присутствия в Сети. Так, уже несколько лет подряд многие премьеры параллельной главному конкурсу программы "Горизонты" проходят в фестивальном онлайн-кинозале - его виртуальным посетителям из любой части земного шара достаточно приобрести "билеты" в онлайн-кассе. На собственном опыте убедившись в успехе этой инициативы, руководители Мостры давно расстались с присущим киномиру снобистским презрением по отношению к экранам смартфонов, ноутбуков, планшетов и прочих гаджетов, с помощью которых уже целые поколения дегустируют новинки кино.

Как было объявлено ранее, жюри главного конкурса возглавит Кейт Бланшетт.

А пока Италия, как наиболее пострадавшая от пандемии страна (более 23 тысяч погибших) полностью изолирована от внешнего мира. Но день ото дня крепнет надежда, что эпидемия здесь достигла своего пика и теперь, как это произошло в Китае, может пойти на спад.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и театр с Валерием Кичиным

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