Верховный суд объяснил, как наказывать граждан за фейки о коронавирусе

Верховный суд России разъяснил, как применять новые нормы УК, наказывающие за фейковую информацию о коронавирусе. Если гражданин распространял фейки о COVID-19 до 1 апреля, то привлекать его к уголовной ответственности по новой статье УК нельзя.

Напомним, 1 апреля вступила в силу новая статья УК: 207.1 "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан".

Кроме того, в УК внесена статья 207.2. "Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия".

Как подчеркнул Верховный суд России в своем обзоре, фейки о COVID-19 попадают под действие статьи 207.1. Так как "распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации в настоящее время повлекло и может еще повлечь человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения…".

Действия физического лица могут содержать признаки уголовно наказуемого деяния и квалифицироваться по статье 2071 УК РФ в случаях, когда они состоят в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, в том числе об обстоятельствах распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации, или принимаемых в связи с этим мерах по обеспечению безопасности населения, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств. Если распространение такой лжи представляет реальную общественную опасность и причиняет вред, то наступает уголовная ответственность. При этом публичный характер распространения заведомо ложной информации может проявляться не только в использовании для этого средств массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетей, но и в распространении такой информации путем выступления на собрании, митинге, распространения листовок, вывешивания плакатов и т.п.

Но человек не может быть привлечен к уголовной ответственности по этим статьям 207.1 и 207.2, если распространял фейки о коронавирусе до 1 апреля. Также Верховный суд объяснил, что считать общественно значимой информацией, когда фейки попадают под статью 207.2.

"К общественно значимой информации может быть отнесена также информация об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых в связи с этим мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств", - говорится в обзоре.

Таким образом, если фейки привели к чьей-то гибели или нанести вред здоровью, то гражданина обвинят по статье 207.2. Если "указанные последствия не наступили, содеянное надлежит квалифицировать по статье 207.1 УК РФ", пояснил Верховный суд.