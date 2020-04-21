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21.04.2020 13:42
Рубрика: Власть

Верховный суд объяснил, как наказывать граждан за фейки о коронавирусе

Текст: Владислав Куликов
Верховный суд России разъяснил, как применять новые нормы УК, наказывающие за фейковую информацию о коронавирусе. Если гражданин распространял фейки о COVID-19 до 1 апреля, то привлекать его к уголовной ответственности по новой статье УК нельзя.
Фото: EPA-EFE/ALEXANDER BECHER Фото: EPA-EFE/ALEXANDER BECHER
Фото: EPA-EFE/ALEXANDER BECHER

Напомним, 1 апреля вступила в силу новая статья УК: 207.1 "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан".

Кроме того, в УК внесена статья 207.2. "Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия".

Фото: iStock
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Как подчеркнул Верховный суд России в своем обзоре, фейки о COVID-19 попадают под действие статьи 207.1. Так как "распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации в настоящее время повлекло и может еще повлечь человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения…".

Действия физического лица могут содержать признаки уголовно наказуемого деяния и квалифицироваться по статье 2071 УК РФ в случаях, когда они состоят в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, в том числе об обстоятельствах распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации, или принимаемых в связи с этим мерах по обеспечению безопасности населения, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств. Если распространение такой лжи представляет реальную общественную опасность и причиняет вред, то наступает уголовная ответственность. При этом публичный характер распространения заведомо ложной информации может проявляться не только в использовании для этого средств массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетей, но и в распространении такой информации путем выступления на собрании, митинге, распространения листовок, вывешивания плакатов и т.п.

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Но человек не может быть привлечен к уголовной ответственности по этим статьям 207.1 и 207.2, если распространял фейки о коронавирусе до 1 апреля. Также Верховный суд объяснил, что считать общественно значимой информацией, когда фейки попадают под статью 207.2.

"К общественно значимой информации может быть отнесена также информация об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых в связи с этим мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств", - говорится в обзоре.

Таким образом, если фейки привели к чьей-то гибели или нанести вред здоровью, то гражданина обвинят по статье 207.2. Если "указанные последствия не наступили, содеянное надлежит квалифицировать по статье 207.1 УК РФ", пояснил Верховный суд.

Власть Право Уголовное право Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Распространение коронавируса COVID-19

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