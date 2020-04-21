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Рубрика: Происшествия

Верховный суд России впервые провел заседание в онлайн режиме

Текст: Владислав Куликов
Верховный суд России впервые провел судебное заседание, в котором участники процесса участвовали онлайн через интернет с помощью личных компьютеров.
Фото: предоставлено пресс-службой Верховного суда Фото: предоставлено пресс-службой Верховного суда
Фото: предоставлено пресс-службой Верховного суда

В первом деле речь шла о признании несовершеннолетнего ребенка членом семьи военнослужащего. Поскольку речь о несовершеннолетнем, подробности дела не разглашаются. По данным "РГ", никакой семейной драмы в деле нет. Никто от ребенка не отказывается, но необходимо решить чисто юридический вопрос: признать или нет девочку членом семьи офицера для того, чтобы и на нее распространялись соответствующие социальные гарантии. Например, дополнительные выплаты. Также этот вопрос важен для вычисления размера жилплощади, положенной военнослужащему.

Фото: Константин Заваржин
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Как известно, суды сейчас ввели ограничения в своей деятельности из-за противоэпидемиологических мер. Ситуация с пандемией заставила ускорить внедрение новых технологий. Если судебные процессы с использованием систем видеоконференцсвязи стали обычным делом, то теперь планируется внедрять программы, позволяющие сторонам процесса участвовать в судебном заседании со своих персональных компьютеров. То есть теперь это можно будет сделать из офиса или из дома. Система должна обеспечивать идентификацию участников процесса. По итогам первого заседания, проведенного в онлайн режиме, решения нижестоящих инстанций были отменены, дело отправлено на новое рассмотрение. Также сегодня планируется рассмотреть еще несколько дел с помощью веб-связи.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд

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