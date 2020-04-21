Обнаружен второй вид птиц, который может впадать в спячку

Ученые предположили, что новозеландский скалистый крапивник - родственник воробья, который находится под угрозой исчезновения, может впадать в спячку.

Эти птицы постоянно проживают над климатической лесной линией на высоте от 1000 до 2900 метров в горах Южного острова. Они питаются насекомыми, но зимой живут при температуре окружающей среды значительно ниже нуля и в условиях большого количества снега. Об этом рассказывается в статье Journal of experimental biology.

Температура их тела и скорость метаболизма сильно варьируются. Скалистый крапивник регулирует температуру тела: когда она опускается ниже 9,4 градусов, температура его тела повышается до 36,4, а при потеплении снова возвращается к 36. Скорость его метаболизма при похолодании снижается на 30-35 процентов.

Пищевые привычки новозеландских скалистых, вхождение в оцепенение и постоянное пребывание в жарких условиях позволяют предположить, что он может впасть в спячку. Они отличаются от других воробьиных и тем, что их температура тела и скорость обмена веществ нестабильна, у них есть склонность к развитию нелетающего состояния. Однако у ученых нет доказательство того, что эти пернатые находятся в оцепенении в течение длительного периода времени.

Справка "РГ"

Единственной птицей на сегодняшний день, которая доказано впадает в спячку, является калифорнийский козодой - эта птица активна в ночное время, а в холодные зимние месяцы она забивается в щели между камнями. Нормальная температура ее тела - 35-45,5 градусов, но во время спячки она опускается до 20 градусов и ниже, если становится холодно. Так птица экономит энергию, получаемую из запасов жира.