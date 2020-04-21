Во время самоизоляции интерес россиян к компьютерным играм значительно повысился. На 12-й неделе года более чем в 4 раза выросли продажи игровых компьютеров, а на 13-й неделе продажи игровых консолей поднялись на 63%, сообщает аналитическое агентство GfK.

Игровой журналист Денис Русаков считает, что быстрый рост продаж консолей связан не только с желанием россиян приобщится к играм, но и со стремлением продавцов распродать "старые" консоли. "И продавцы, и сами компании-разработчики стараются избавиться от прошлого поколения консолей, скидывая на них цену. В условиях самоизоляции спрос на домашние развлечения возрос, поэтому к консолям обращаются даже те, кто вообще раньше играми не интересовался, так как это простой и недорогой способ окунуться в мир игр, особенно если есть подписка вроде Xbox Game Pass или EA Access, предоставляющая доступ к множеству игр".

Аналитики из GfK связывают рост продаж консолей с релизом множества эксклюзивов как раз на 12-й неделе года. В этот период вышли сразу два значимых для игровой индустрии проекта - Animal Crossing: New Horizons (эксклюзив для консоли Nintendo Switch, симулятор жизни на необитаемом острове) и шутер Doom Eternal. По мнению Русакова, покупка Xbox или Playstation текущего поколения выглядит вполне разумной: "Первые пару лет каких-то принципиально новых игр для нового поколения консолей мы не увидим (или увидим, но мало), и многие игры будут выходить и для текущего поколения", - заключает он.

Самыми продаваемыми играми в марте 2020 года в России стали упомянутые Animal Crossing: New Horizons, Doom External, а также футбольный симулятор FIFA 20 и симулятор соревнований по UFC - UFC 3.

В конце марта анализ мирового рынка игр провела исследовательская компания GSD. По ее данным, спрос на консоли вырос на 155%, наибольший рост был в странах с наиболее жестким карантином: Италии, Франции и Австралии.

"Рост ожидаем и логичен, люди в изоляции ищут новые способы развлечений. Игры входят в топ вариантов, также как и все стриминговые сервисы, которые помогают отвлекать человека от рутины во время карантина", - говорит Илья Овчаренко, экс-глава игрового направления ВГТРК.