Вопрос тарифов на поставку газа в страны ЕАЭС остается открытым

Члены Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сегодня, 21 апреля, провели рабочее совещание, на котором были рассмотрены вопросы развития стратегических отраслей экономики до 2025 года и, в частности, их работа как в условиях пандемии, так и по ее окончанию.

Одним из проблемных вопросов, с которыми столкнулись стороны - установление тарифов на услуги по транспортировке голубого топлива.

- Для Киргизии это вопрос очень актуальный, поскольку подавляющая часть газа в республику поступает из-за рубежа, и то, по каким тарифам он будет завозиться, скажется на его окончательной цене для населения, - прокомментировал ситуацию глава комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию парламента КР депутат Кожобек Рыспаев. - Ситуация осложняется еще и тем, что в бюджете на начало года была заложена одна сумма, а сейчас скорее всего государственные доходы будут пересмотрены в строну уменьшения. Как это отразиться на топливной отрасли, пока непонятно. Уже сейчас правительство намерено существенно урезать статьи расходов.

23 апреля 2020 года состоится внеочередное заседание комиссии, где и будут рассмотрены подготовленные предложения по ситуации с поставками газа.

Напомним, в феврале 2016 год совет ЕЭК одобрил концепцию создания общего рынка газа в ЕАЭС. Стратегический документ должен обеспечить единые правила перемещения газа по территории стран-участниц организации.

Между тем на рабочем совещании странам-участницам интеграционного пространства удалось договориться во вопросам либерализации международных автомобильных перевозок грузов, формирования механизмов содействия экономическому развитию стран ЕАЭС, а также расширения экономического сотрудничества в здравоохранении.