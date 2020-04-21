Биологи определили наиболее восприимчивых к коронавирусу животных

Биологи из Китая, США и Канады выяснили, что коронавирус способен заражать практически все виды млекопитающих. Причем лучше всего - кроликов, а самыми защищенными оказались мыши и крысы.

В результате экспериментов исследователи пришли к выводу, что вирус соединяется с 14 различными вариациями белка ACE2 - и именно с помощью молекул этого белка проникается в клетки легких, говорится в препринте на bioRxiv. Даже ослабленная форма вируса может проникать в клетки. Косвенно это опровергает версию искусственного происхождения коронавируса, ведь до попадания в организм человека он, таким образом, мог мигрировать по клеткам очень многих видов животных.

Как уже доказано, белки ACE2 сыграли такую же роль в распространении SARS, возбудителя атипичной пневмонии. В геномах разных млекопитающих трехмерная структура ACE2 имеет свои различия. Поэтому вирус не может проникнуть в клетки собак, свиней и мышей, но проникает в клетки других животных, в том числе кошек и обезьян. Это дает возможность использовать макак в качестве подопытных животных при тестировании лекарств и вакцин от вируса.

"В попытке найти потенциальных промежуточных животных-хозяев SARS-CoV-2, мы исследовали рецепторную активность ACE2 от 14 видов млекопитающих и обнаружили, что ACE2 от нескольких видов может поддерживать инфекционное проникновение вируса. ACE2 человека и обезьяны показали самую высокую активность рецепторов, мыши и крысы - самую низкую. Среди остальных видов ACE2 самым восприимчивым к вирусу оказался кролик", - сообщают ученые.

Эти выводы имеют важное значение для понимания потенциальных природных резервуаров и путей передачи зоонозов от человека животным и наоборот.