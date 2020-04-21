Новости

Кадыров побрился налысо в ответ на просьбы открыть парикмахерские 20:45
ВОЗ: Коронавирус нанесет удар по Африке 20:43
В Саранске общественный транспорт будет ходить только утром и вечером 20:32
В Самаре больницу закрыли как очаг распространения COVID-19 20:17
В Орловской области умер второй пациент с коронавирусом 20:12
Мурашко призвал организовать защиту пациентов и медперсонала 19:54
В Италии выписали рекордное количество больных коронавирусом 19:50
Петербургский СК возбудил дело о срыве пранкером онлайн-уроков 19:28
В Казани возбудили уголовное дело против ректора КНИТУ 19:25
Саудовская Аравия готова на дополнительное сокращение добычи нефти 19:25
Голкипер Демченко подписал контракт с "Монреалем" 19:21
Свидетель по делу обвиняемого в шпионаже Уилана рассказал о его интересах 19:20
Евро рос выше 84 рублей 19:20
Освобожденные из пиратского плена жители Дона вернулись домой 19:19
В Петербурге госпитализирован председатель комитета по здравоохранению 18:59
В Белгородском онкодиспансере выявили два очага коронавируса 18:58
В Ангкоре в слое с древними статуями Будды нашли велосипедный звонок 18:37
Ростуризм: Текущая ситуация дает уникальный шанс внутреннему туризму 18:32
В Петербурге подтвердили три новых смерти от COVID-19 18:32
В Хакасии скончался первый пациент с коронавирусом 18:31
Минобороны: Распространители фейка о COVID в Военном университете будут наказаны 18:31
В Ялте задержали продавца пропусков на свободное перемещение по Крыму 18:25
Умер актер из "Санта-Барбары" и "Зеленых просторов" Том Лестер 18:23
Из Краснодара в Сочи после ремонта тоннеля снова пустят поезда 18:22
Мурашко предложил проактивно лечить пациентов с хроническими заболеваниями 18:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
21.04.2020 20:43
Рубрика: Общество

ВОЗ: Коронавирус нанесет удар по Африке

Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус уверен, что эпидемия коронавируса продолжит распространяться.

В частности, удар постигнет пока еще почти не затронутую инфекцией Африку. А с учетом слабой системы здравоохранения в ряде африканских стран число жертв COVID-19 может оказаться очень высоким.

Фото: BSIP/UIG Via Getty Images
ВОЗ назвала происхождение нового коронавируса

Гебрейесус назвал сегодняшний коронавирус "врагом номер один". "Мы были проинформированы с самого первого дня: это дьявол, с которым каждый должен воевать", - заявил он.

Белый Дом, являющийся самым крупным донором ВОЗ, отреагировал на предостережения Гебрейесуса с нескрываемым недовольством. На прошлой неделе администрация президента США распорядилась заморозить финансирование организации. Американский президент заявил, что ВОЗ не смогла своевременно отреагировать на вспышку COVID-19 в Китае. На что Гебрейесус ответил: "У ВОЗ нет никаких секретов, поскольку держать имеющиеся данные в режиме конфиденциальности или в секрете опасно. Это вопрос здоровья. Вирус опасен".

Общество Здоровье В мире Африка Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В Кремле назвали "свистопляской" обвал цен на нефтяные фьючерсы в США
Евро рос выше 84 рублей
Греф спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом
Средняя продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума
Правительство предложило ввести электронную однократную визу
Какими средствами можно гарантированно уничтожить коронавирус
Пять способов подключить интернет на даче