ВОЗ: Коронавирус нанесет удар по Африке

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус уверен, что эпидемия коронавируса продолжит распространяться.

В частности, удар постигнет пока еще почти не затронутую инфекцией Африку. А с учетом слабой системы здравоохранения в ряде африканских стран число жертв COVID-19 может оказаться очень высоким.

Гебрейесус назвал сегодняшний коронавирус "врагом номер один". "Мы были проинформированы с самого первого дня: это дьявол, с которым каждый должен воевать", - заявил он.

Белый Дом, являющийся самым крупным донором ВОЗ, отреагировал на предостережения Гебрейесуса с нескрываемым недовольством. На прошлой неделе администрация президента США распорядилась заморозить финансирование организации. Американский президент заявил, что ВОЗ не смогла своевременно отреагировать на вспышку COVID-19 в Китае. На что Гебрейесус ответил: "У ВОЗ нет никаких секретов, поскольку держать имеющиеся данные в режиме конфиденциальности или в секрете опасно. Это вопрос здоровья. Вирус опасен".