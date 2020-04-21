ВОЗ назвала происхождение нового коронавируса

По сути, в ВОЗ поддержали позицию китайских ученых, отстаивающих теорию природной мутации коронавируса при переходе с животных на человека. В США обвиняли Китай в искусственном происхождении нового патогена. Российские видные эпидемиологи, вирусологи, инфекционисты также считают, что "лабораторный" след исключен. "Российской газете" об этом говорили в своих интервью академик РАН Виктор Малеев и другие эксперты.
"Имеющиеся данные указывают на животное происхождение вируса и на то, что это не вирус, подвергшийся манипуляциям или синтезированный в лаборатории или где либо еще",- ответила Фадела Чаиб на вопрос о первоисточнике пандемии.
Ранее сообщалось, что китайские вирусологи установили, что источником коронавируса были летучие мыши, а животным-переносчиком - панголины. В ВОЗ, впрочем, считают по-прежнему неясным, как вирус преодолел межвидовой барьер и передался людям. При этом "промежуточный" носитель, очевидно, был, сказала эксперт ВОЗ.