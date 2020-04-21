ВОЗ: Ослабление ограничений в странах не означает завершения пандемии

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал продолжать борьбу с коронавирусом, подчеркнув, что объявленное рядом стран постепенное снятие ограничений не означает, что пандемия завершилась.

"Ослабление ограничений - это не конец эпидемии ни в одной стране", - заявил Гебрейесус в понедельник на брифинге в Женеве. Победа над болезнью потребует устойчивых усилий со стороны отдельных лиц, общин и правительств. Гендиректор призвал страны обеспечить "выявление, тестирование, изолирование и лечение каждого случая заболевания и отслеживание всех контактов", - цитирует ТАСС.

В ВОЗ приветствовали разработку странами тестов на антитела, поскольку это поможет понять, насколько широко инфекция распространена среди населения. Гебрейесус отметил при этом, что тестирование на наличие коронавируса является ключевым инструментом для выявления заболевания, диагностики, изолирования и лечения.

Глава ВОЗ сообщил, что организация разместила заказы на 30 миллионов тестов на ближайшие четыре месяца. На апрель-май запланированы поставки 180 миллионов хирургических масок и других медицинских защитных средств особенно нуждающимся странам. Более 100 стран присоединились к международной программе солидарности по испытанию терапевтических средств против коронавируса. Сейчас идет отбор пациентов.