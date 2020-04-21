ВОЗ: Снятие ограничительных мер в странах должно происходить постепенно

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что любое снятие ограничений должно быть постепенным, а если режим изоляции будет отменен "слишком рано", в мире произойдет всплеск инфекций, который приведет ко второй волне пандемии.

Такеши Касаи, региональный директор ВОЗ для стран Западной части Тихого океана, во вторник заявил, что меры, предпринятые международным сообществом по локализации пандемии, в целом оказались эффективными, сообщает Reuters. Люди должны быть готовы к образу жизни в изоляции, чтобы позволить обществу функционировать в новом режиме, пока коронавирус находится под контролем. На онлайн пресс-конференции Касаи заявил, что пока вакцина не будет найдена, процесс адаптации к пандемии должен стать новой нормой жизни.

Напомним, что ранее несколько стран заявили о постепенном снятии ограничительных мер. В Дании открыли парикмахерские, Германия намерена частично возобновить работу некоторых учебных заведений, а с девятого мая игры без зрителей в футбольной бундеслиге. Власти Австралии и американской Флориды открыли несколько пляжей. Дональд Трамп под давлением правых консерваторов и бизнес-лобби настаивает на открытии с начала мая ряда стратегически важных для США предприятий.

В то же время власти многих стран (Франции, Индии, Новой Зеландии, Канады, Филиппин, ряда государств Латинской Америки и Азии и другие) объявили о продлении введенных ранее ограничительных мер на еще на несколько недель.