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21.04.2020 07:58
Рубрика: В мире

ВОЗ: Снятие ограничительных мер в странах должно происходить постепенно

Текст: Максим Макарычев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что любое снятие ограничений должно быть постепенным, а если режим изоляции будет отменен "слишком рано", в мире произойдет всплеск инфекций, который приведет ко второй волне пандемии.

Фото: iStock
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Такеши Касаи, региональный директор ВОЗ для стран Западной части Тихого океана, во вторник заявил, что меры, предпринятые международным сообществом по локализации пандемии, в целом оказались эффективными, сообщает Reuters. Люди должны быть готовы к образу жизни в изоляции, чтобы позволить обществу функционировать в новом режиме, пока коронавирус находится под контролем. На онлайн пресс-конференции Касаи заявил, что пока вакцина не будет найдена, процесс адаптации к пандемии должен стать новой нормой жизни.

Напомним, что ранее несколько стран заявили о постепенном снятии ограничительных мер. В Дании открыли парикмахерские, Германия намерена частично возобновить работу некоторых учебных заведений, а с девятого мая игры без зрителей в футбольной бундеслиге. Власти Австралии и американской Флориды открыли несколько пляжей. Дональд Трамп под давлением правых консерваторов и бизнес-лобби настаивает на открытии с начала мая ряда стратегически важных для США предприятий.

В то же время власти многих стран (Франции, Индии, Новой Зеландии, Канады, Филиппин, ряда государств Латинской Америки и Азии и другие) объявили о продлении введенных ранее ограничительных мер на еще на несколько недель.

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