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21.04.2020 12:40
Рубрика: Общество

Врачи рассказали о воздействии коронавируса на разные органы

Текст: Руслан Мельников

Коронавирус оказывает губительное воздействие не только на легкие, но и на другие органы человека. Попытки систематизировать этот процесс на основе полученных от медиков данных предприняло американское издание Science.

Как отмечает кардиолог Харлан Крумхольц, работающий в нью-хейвенском госпитале и Йельском университете, болезнь способна поразить самые разные органы и последствия этого могут оказаться катастрофическими. "Жестокость этого заболевания поражает и потрясает", - отмечает он.

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В публикации отмечается, что пока у специалистов нет четкого понимания полной картины воздействия коронавируса на организм, хотя еженедельно публикуются более 1000 научных работ, посвященных этой проблеме. "Мы пока только учимся", - отмечает хирург-трансплантолог Нэнси Ро из медцентра Университета Раша в Чикаго.

Science пишет, что, попадая в организм человека через носоглотку, вирус самокопируется, распространяясь в новых клетках. Если иммунная система не может его остановить, вирус проникает в трахею и легкие, что представляет особую опасность. Из-за борьбы с ним иммунной системы, нарушается снабжение организма кислородом. Также при заражение возможно развитие пневмонии и синдрома острой дыхательной недостаточности.

Как показывает вскрытие умерших больных, их легочные альвеолы заполненны жидкостью, лейкоцитами и остатками мертвых клеток. По одной из версий, к этому приводит излишне сильная реакция иммунной системы - так называемая цитокиновая буря, во время которой идут особенно мощные воспалительные процессы, а иммунные клетки начинают атаку даже на здоровые ткани. Впрочем, не все специалисты считают эту версию достаточно обоснованной.

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Кроме легких может пострадать сердце и кровеносные сосуды. По некоторым данным 20 процентов из 416 пациентов, больных коронавирусом и проходивших лечение в Ухане, имели признаки повреждения миокарда, а у 44 процентов из 138 пациентов врачи выявили аритмию. Между тем голландские медики обнаружили проблемы со сворачиваемостью крови у 38 процентов из 184 пациентов с COVID-19, попавших в реанимацию. При этом почти у каждого третьего имелись тромбы, которые, кстати, могут не только блокировать важные артерии, но и попадать в головной мозг, становясь причиной инсульта.

"Кровяные тромбы оказывают серьезное влияние на тяжесть протекания болезни и смертность от COVID-19", - подчеркивает Бенхуда Бикдели из медцентра Колумбийского университета. Также сообщается о таком симптоме, как ишемия тканей пальцев, вызываемая сужением сосудов и сокращением кровотока. Из-за этого может происходить распухание пальцев и отмирание тканей. Однако до конца процесс поражения сердца и сосудов при коронавирусе не ясен.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Некоторые исследования показывают, что инфекция поражает почки. У части госпитализированных в Ухани пациентов специалисты выявляли почечную недостаточность, а также кровь и белок в моче. Причем почечная недостаточность повышала риск смерти в пять раз по сравнению с больными коронавирусом, у который ее не было. Также вирусные частицы обнаруживались в почках умерших.

Специалисты считают, что COVID-19 представляет угрозу для головного мозга и центральной нервной системы. Как отмечают эксперты, больные могут терять сознание. Довольно распространенным является и такой симптом, как потеря обоняния. К отеку мозга может привести цитокиновая буря, а из-за повышенной свертываемости крови может случиться инсульт.

Проведенные исследования также показывают, что COVID-19 способен негативно воздействовать на кишечник. Ученые отмечают, что до половины больных коронавирусом могут страдать от диареи. Также сообщается о конъюнктивите и поражении печени. Хотя, как считают некоторые эесперты, на состояние печени могли оказывать влияние принимаемые медикаменты или реакция иммунной системы. При этом в публикации говорится о том, что объективную картину о воздействии коронавируса на организм человека можно будет получить только после серьезных многолетних исследований.

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