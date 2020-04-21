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Возможное продление карантинных мер властями Великобритании до августа грозит волной банкротств в туристическом секторе. Например, в графстве Корнуолл - одном из самых популярных туристических направлений в стране - разориться могут 80 процентов турфирм. Ведь действующие ограничения выпали на самую прибыльную для них пору, рассказал телеканалу Sky News исполнительный директор интернет-портала Visit Cornwall Мальком Белл.
Фото: @chriswalksuk / facebook
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По его словам, по карману многих фирм уже ударило отсутствие туристов, которые обычно приезжают в Корнуолл на Пасху. А если это затянется еще на два-три месяца, то туриндустрия графства потеряет около 1,2 миллиарда фунтов стерлингов (около 113 миллиардов рублей). Теперь надежда на начало осени. Уже ведутся переговоры с парками отдыха, чтобы те оставались открытыми дольше обычного.

Пандемия стала катастрофой для турфирм по всему миру. По прогнозу Всемирной туристской организации ООН, в 2020 году мировой туристический поток снизится на 20-30 процентов, что обернется для турбизнеса потерями в 300-450 миллиардов долларов.

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