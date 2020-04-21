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21.04.2020 11:10
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Выявлено еще одно осложнение из-за коронавируса

Текст: Оксана Грибанова

Стало известно о том, что одним из осложнений в результате заражения коронавирусной инфекцией является развитие ДВС-синдрома.

Об этом сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на председателя комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Морозова.

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ДВС-синдром - это опасное для жизни состояние, связанное с нарушением свертывающей системы крови. Сопровождается появлением в мелких кровеносных сосудах тромбов. В результате возникают повреждения органов и тканей.

Синдром не является самостоятельным заболеванием и проявляется как осложнение какого-либо болезненного процесса.

- Стало очевидно, что в случае COVID-19 одно из осложнений - развитие ДВС-синдрома. Поэтому важно оперативно внести изменения в клинические рекомендации по ведению пациентов с коронавирусной инфекцией, - отметил Дмитрий Морозов, добавив, что рекомендации регулярно дополняются.

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