Вывозным рейсом в Москву вернутся свыше 150 россиян из Непала и Мьянмы

Спецрейс доставит во вторник в Москву свыше 150 россиян из столиц Непала и Мьянмы. Этим же самолетом в Россию также вернутся восемь граждан Казахстана, Украины и Белоруссии. Сообщение об этом появилось на сайте Росавиации.

"Рейс осуществляется на воздушном судне В757. Вывозной рейс начнется в аэропорту непальской столицы Катманду. Это одно из самых трудных в мире мест для посадки воздушного судна - есть ограничения во взлетной и посадочной массе борта, поэтому маршрут начнется здесь", - со ссылкой на ведомство пишет "Интерфакс".

Горный аэродром Катманду расположен на высоте в 1 350 метров над уровнем моря, длина взлетно-посадочной полосы - 3 050 метров. Для выполнения полетов здесь от экипажа требуется спецподготовка. Пилоты вывозного рейса прошли ее на базе Авиационного учебного и научно-исследовательского центра Boeing в Сколково.