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WhatsApp отменяет ограничения на звонки

Текст:   Антон Благовещенский
21.04.2020,  
15:45
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Разработчики WhatsApp решили увеличить число пользователей, которые могут принимать участие в групповых звонках. Если раньше одновременно разговаривать могли четыре человека, то теперь это ограничение снято, а число участников группового звонка выросло до восьми.

Как пишет WABetaInfo, новый лимит работает только в бета-версии мессенджера, которую можно скачать в виде установочного файла APK для Android.

Добавление участников осуществляется так же, как и раньше - нужно нажать на кнопку создания нового группового звонка, выбрать формат (аудио или видео) и затем добавить необходимых пользователей.

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Отметим, что у некоторых конкурентов возможности групповых звонков более широкие - например, в Viber одновременно общаться голосом могут до 20 человек.

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