Если вкратце, то по части 2 статьи 6.3 КоАП нужно привлекать только тех, кто обязан был соблюдать изоляцию, но не сделал этого. То есть тех, кто болен коронавирусом, либо контактировал с заболевшими, либо прибыл из неблагополучных стран. Ответственность по этой статье самая суровая - от 15 до 40 тысяч рублей. При этом федеральное законодательство допускает медицинское вмешательство и изоляцию таких нарушителей.

Что же касается тех, кто не выполнил правила поведения в связи с режимом повышенной готовности, например, вышел из дома без необходимости или поехал на автомобиле без пропуска, то им грозит ответственность по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. Это предупреждение или штраф до 30 тысяч рублей. То есть региональные КоАП вовсе в этих вопросах не применяются.

Верховный суд разъяснил и другие важные вопросы, связанные с нынешней ситуацией. Важно также, как исчисляются сроки обжалования. Формально нерабочие дни, объявленные главой государства, не приостанавливают течение процессуальных сроков. Так как в полном смысле выходными они не являются. Но противоэпидемиологические меры могут стать основанием для продления этих сроков.

Допустим, срок исковой давности по какому-то делу истекает 22 апреля, а человек не успел подать иск, потому что не решился нарушить режим самоизоляции. Да и бессмысленно выходить из дома: суды все равно приостановили личный прием. Как быть?

Формально время для подачи иска истечет. Однако сразу после того, как все закончится, человек будет вправе подать заявление о восстановлении пропущенного срока. Каждый раз суды должны индивидуально принимать решение с учетом обстоятельств. Но, как пояснил Верховный суд России, невозможность для граждан в условиях принимаемых ограничительных мер обратиться в суд с иском, например, режим самоизоляции, плюс невозможность обращения в силу возраста, состояния здоровья или иных обстоятельств через интернет-приемную суда или через организацию почтовой связи, может рассматриваться в качестве уважительной причины пропуска срока исковой давности и основания для его восстановления.

Ограничительные меры могут быть признаны форс-мажором, но правило не универсальное

Также ограничительные меры, направленные на борьбу с распространением COVID-19, могут быть признаны обстоятельствами непреодолимой силы и стать основанием для освобождения компаний от санкций по сорванным контрактам.

"С подобными проблемами столкнулись многие представители бизнеса, - говорит адвокат Алексей Сикайло. - Так что в перспективе нас ждет немало судебных процессов, где одна из сторон будет доказывать, что не смогла выполнить условия договора в связи с форс-мажорными обстоятельствами. Поэтому разъяснения Верховного суда важны для правового сообщества. Как пояснил Верховный суд, различные ограничительные меры, например, приостановление деятельности предприятий и учреждений, режим самоизоляции могут быть признаны обстоятельствами непреодолимой силы. Но это не универсальное правило".

Каждый раз суды должны изучать обстоятельства конкретного дела и принимать решение, был ли форс-мажор.