За сутки в России подтверждено 5642 случая COVID-19 в 78 регионах

За последние сутки в России подтверждено 5642 новых случая коронавируса в 78 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом. Он отмечает, что среди выявленных случаев 45,5 процента - без клинических проявлений.

Фото: Сергей Михеев/РГ