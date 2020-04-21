За сутки в России подтверждено 5642 случая COVID-19 в 78 регионах

Новости

Как падение оптовых цен на бензин повлияет на розницу 12:06
В столице участились случаи мошенничеств лже-коммунальщиков 12:06
В Волгоградской области умер второй пациент с коронавирусом 12:02
В Москве задержали наркокурьера в форме доставщика еды 12:01
В Калужской области коронавирусом заболели еще 72 человека 11:55
Собянин выделил собственникам площадей и торговым центрам, снижающим арендаторам ставку, более 15 млрд рублей 11:52
В московском метро прекратили продажу билетов на одну поездку 11:50
В Mail.ru назвали дату запуска нового сервиса для видеозвонков 11:46
Ученые нашли способ продлить срок жизни солнечных батарей 11:45
В Ростовской области коронавирусом заболели еще 54 человека 11:41
Биологи доказали: запланированная смерть нематод выгодна популяции 11:40
Вышел трейлер "Принца", нового мультсериала создателя "Гриффинов" 11:38
Лайфхаки автомобилистов. Как убрать с машины следы насекомых 11:37
В Бурятии начали розыск автора фейка о беспорядках в обсерваторе 11:35
Видео: в Москве продезинфицировали вокзалы 11:27
В Крыму на нарушителя самоизоляции заведут дело за дачу взятки 11:25
Вышел трейлер нового сериала от авторов "Американской истории ужасов" 11:20
Сертификация нового пистолета "Аспид" началась в России 11:19
Калининградский барк "Крузенштерн" вошел в Черное море 11:18
В Оксфордский словарь внесли изменения из-за COVID-19 11:16
В Японии полиция арестовала мужчину, удерживавшего в заложниках детей 11:13
Прилетевших из Турции уральских туристов поместят в санаторий 11:11
Выявлено еще одно осложнение из-за коронавируса 11:10
Премьер-министр Косово обвинил США в свержении правительства в Приштине 11:09
В Госдуме оценили призыв немецкого депутата к отмене санкций 11:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
21.04.2020 10:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

За сутки в России подтверждено 5642 случая COVID-19 в 78 регионах

Текст: Любовь Проценко
За последние сутки в России подтверждено 5642 новых случая коронавируса в 78 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом. Он отмечает, что среди выявленных случаев 45,5 процента - без клинических проявлений.
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ
  1. Москва - 3083
  2. Московская область - 718
  3. Санкт-Петербург - 127
  4. Нижегородская область - 101
  5. Свердловская область - 84
  6. Тульская область - 75
  7. Республика Башкортостан - 74
  8. Красноярский край - 64
  9. Ростовская область - 54
  10. Республика Татарстан - 50
  11. Республика Ингушетия - 46
  12. Краснодарский край - 44
  13. Ярославская область - 43
  14. Алтайский край - 43
  15. Ленинградская область - 42
  16. Оренбургская область - 42
  17. Республика Дагестан - 40
  18. Чеченская Республика - 39
  19. Тюменская область - 36
  20. Мурманская область - 35
  21. Республика Мордовия - 34
  22. Тверская область - 33
  23. Республика Северная Осетия - 32
  24. Воронежская область - 31
  25. Калужская область - 30
  26. Брянская область - 29
  27. Хабаровский край - 28
  28. Рязанская область - 27
  29. Удмуртская Республика - 26
  30. Саратовская область - 26
  31. Орловская область - 23
  32. Волгоградская область - 23
  33. Курская область - 22
  34. Ставропольский край - 22
  35. Пермский край - 22
  36. Владимирская область - 21
  37. Еврейская АО - 21
  38. Липецкая область - 20
  39. Республика Марий Эл - 20
  40. Смоленская область - 19
  41. Карачаево-Черкесская Республика - 19
  42. Кировская область - 19
  43. Кабардино-Балкарская Республика - 18
  44. Республика Коми - 16
  45. Пензенская область - 15
  46. Челябинская область - 14
  47. Тамбовская область - 13
  48. Костромская область - 11
  49. Белгородская область - 10
  50. Ивановская область - 10
  51. Чувашская Республика - 10
  52. Республика Бурятия - 10
  53. Ханты-Мансийский АО - 9
  54. Республика Адыгея - 8
  55. Самарская область - 8
  56. Республика Хакасия - 8
  57. Вологодская область - 7
  58. Забайкальский край - 7
  59. Приморский край - 7
  60. Камчатский край - 7
  61. Калининградская область - 6
  62. Новгородская область - 6
  63. Псковская область - 6
  64. Ямало-Ненецкий АО - 6
  65. Кемеровская область - 6
  66. Омская область - 5
  67. Архангельская область - 4
  68. Республика Алтай - 4
  69. Томская область - 4
  70. Республика Саха (Якутия) - 4
  71. Республика Карелия - 3
  72. Иркутская область - 3
  73. Новосибирская область - 3
  74. Курганская область - 2
  75. Магаданская область - 2
  76. Астраханская область - 1
  77. Республика Крым - 1
  78. г. Севастополь - 1
За минувшие сутки выписано 427 выздоровевших:
  • Москва - 219
  • Санкт-Петербург - 39
  • Брянская область - 28
  • Республика Марий Эл - 22
  • Республика Дагестан - 15
  • Краснодарский край - 11
  • Республика Ингушетия - 8
  • Тюменская область - 8
  • Республика Башкортостан - 6
  • Калининградская область - 6
  • Тульская область - 5
  • Республика Мордовия - 5
  • Республика Татарстан - 5
  • Республика Адыгея - 5
  • Алтайский край - 5
  • Кемеровская область - 5
  • Мурманская область - 4
  • Оренбургская область - 4
  • Архангельская область - 4
  • Московская область - 3
  • Тверская область - 3
  • Свердловская область - 3
  • Приморский край - 3
  • Воронежская область - 2
  • Нижегородская область - 2
  • Пензенская область - 2
  • Ставропольский край - 1
  • Ханты-Мансийский АО - 1
  • Тамбовская область - 1
  • Республика Бурятия - 1
  • Республика Хакасия - 1.
  • За весь период выписано по выздоровлению по России - 3 873.
За сутки умер 51 человек с коронавирусом:
  • 29 в Москве,
  • 4 в Республике Ингушетия,
  • 3 в Санкт-Петербурге,
  • 3 в Республике Чувашия,
  • 2 в Республике Дагестан,
  • 2 в Калужской области,
  • 1 в Тульской области,
  • 1 в Ставропольском крае,
  • 1 в Курской области,
  • 1 в Воронежской области,
  • 1 в Липецкой области,
  • 1 в Кабардино-Балкарии,
  • 1 в Новосибирской области,
  • 1 в Иркутской области.
  • За весь период в России от коронавируса скончались 456 человек.
Общество Здоровье ДФО ПФО СЗФО СКФО СФО Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Нефтяные компании стали продавать бензин себе в убыток
В Москве после переливания плазмы трое пациентов выздоровели от коронавируса
ВОЗ: Ослабление ограничений в странах не означает завершения пандемии
Минпромторг РФ обновил список системообразующих организаций
Tрамп временно приостановит иммиграцию в США из-за опасений новой пандемии
Какими средствами можно гарантированно уничтожить коронавирус
Пять способов подключить интернет на даче