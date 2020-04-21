За сутки в России подтверждено 5642 случая COVID-19 в 78 регионах

За последние сутки в России подтверждено 5642 новых случая коронавируса в 78 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом. Он отмечает, что среди выявленных случаев 45,5 процента - без клинических проявлений.
Фото: Сергей Михеев/РГ
- Москва - 3083
- Московская область - 718
- Санкт-Петербург - 127
- Нижегородская область - 101
- Свердловская область - 84
- Тульская область - 75
- Республика Башкортостан - 74
- Красноярский край - 64
- Ростовская область - 54
- Республика Татарстан - 50
- Республика Ингушетия - 46
- Краснодарский край - 44
- Ярославская область - 43
- Алтайский край - 43
- Ленинградская область - 42
- Оренбургская область - 42
- Республика Дагестан - 40
- Чеченская Республика - 39
- Тюменская область - 36
- Мурманская область - 35
- Республика Мордовия - 34
- Тверская область - 33
- Республика Северная Осетия - 32
- Воронежская область - 31
- Калужская область - 30
- Брянская область - 29
- Хабаровский край - 28
- Рязанская область - 27
- Удмуртская Республика - 26
- Саратовская область - 26
- Орловская область - 23
- Волгоградская область - 23
- Курская область - 22
- Ставропольский край - 22
- Пермский край - 22
- Владимирская область - 21
- Еврейская АО - 21
- Липецкая область - 20
- Республика Марий Эл - 20
- Смоленская область - 19
- Карачаево-Черкесская Республика - 19
- Кировская область - 19
- Кабардино-Балкарская Республика - 18
- Республика Коми - 16
- Пензенская область - 15
- Челябинская область - 14
- Тамбовская область - 13
- Костромская область - 11
- Белгородская область - 10
- Ивановская область - 10
- Чувашская Республика - 10
- Республика Бурятия - 10
- Ханты-Мансийский АО - 9
- Республика Адыгея - 8
- Самарская область - 8
- Республика Хакасия - 8
- Вологодская область - 7
- Забайкальский край - 7
- Приморский край - 7
- Камчатский край - 7
- Калининградская область - 6
- Новгородская область - 6
- Псковская область - 6
- Ямало-Ненецкий АО - 6
- Кемеровская область - 6
- Омская область - 5
- Архангельская область - 4
- Республика Алтай - 4
- Томская область - 4
- Республика Саха (Якутия) - 4
- Республика Карелия - 3
- Иркутская область - 3
- Новосибирская область - 3
- Курганская область - 2
- Магаданская область - 2
- Астраханская область - 1
- Республика Крым - 1
- г. Севастополь - 1
За минувшие сутки выписано 427 выздоровевших:
- Москва - 219
- Санкт-Петербург - 39
- Брянская область - 28
- Республика Марий Эл - 22
- Республика Дагестан - 15
- Краснодарский край - 11
- Республика Ингушетия - 8
- Тюменская область - 8
- Республика Башкортостан - 6
- Калининградская область - 6
- Тульская область - 5
- Республика Мордовия - 5
- Республика Татарстан - 5
- Республика Адыгея - 5
- Алтайский край - 5
- Кемеровская область - 5
- Мурманская область - 4
- Оренбургская область - 4
- Архангельская область - 4
- Московская область - 3
- Тверская область - 3
- Свердловская область - 3
- Приморский край - 3
- Воронежская область - 2
- Нижегородская область - 2
- Пензенская область - 2
- Ставропольский край - 1
- Ханты-Мансийский АО - 1
- Тамбовская область - 1
- Республика Бурятия - 1
- Республика Хакасия - 1.
- За весь период выписано по выздоровлению по России - 3 873.
За сутки умер 51 человек с коронавирусом:
- 29 в Москве,
- 4 в Республике Ингушетия,
- 3 в Санкт-Петербурге,
- 3 в Республике Чувашия,
- 2 в Республике Дагестан,
- 2 в Калужской области,
- 1 в Тульской области,
- 1 в Ставропольском крае,
- 1 в Курской области,
- 1 в Воронежской области,
- 1 в Липецкой области,
- 1 в Кабардино-Балкарии,
- 1 в Новосибирской области,
- 1 в Иркутской области.
- За весь период в России от коронавируса скончались 456 человек.