Астрономы раскрыли загадку "исчезнувшей" гигантской экзопланеты

Открытая более десяти лет назад экзопланета Дагон (Dagon, изначальное название Fomalhaut b), как оказалось, никогда не существовала. К такому выводу пришли астрофизики из Аризонского университета, которые провели первый подробный анализ снимков телескопа Hubble, полученных с 2004 по 2014 годы.

Дагон считалась одним из первых газовых гигантов, находящихся в зоне прямой видимости телескопов. Ее обнаружили в соседней звездной системе Фомальгаут, расположенной на расстоянии всего 25 световых лет от Солнечной системы.

Уже при первых исследованиях планеты в 2006-2008 годах ученые наткнулись на необычные данные. Возраст звезды Фомальгаут составляет около 440 миллионов лет, она все еще окружена ледяным кольцом пыли и газа. Следовательно, вращающиеся вокруг нее планеты также достаточно молодые, теплые, а значит должны испускать инфракрасное излучение. Оптическое свечение Дагона было синим и при этом необычно ярким. Такое явление не согласуется с известными моделями формирования планет.

Астрономы пытались найти объяснение особенностям космического объекта, но ни одно из них не находило подтверждения. Кроме того, выяснилось, что орбита Дагона не вызывала гравитационные возмущения при пересечении кольца обломков, что также не свойственно планетам. В связи с этим ряд ученых попытались исключить небесное тело из числа экзопланет, но у данного решения находились противники.

Андраш Гаспар и Джордж Рик, исследовавшие снимки с Hubble, сначала выявили угасание свечения планеты, а затем и то, что она вообще исчезла.

- Архивные данные с аппарата и самые свежие данные из системы Фомальгаут показали характеристики, которые в совокупности доказывают, что объект размером с планету, никогда не существовал вообще, - заявил Гаспар.

Ученые считают, что в заблуждение их ввело редкое явление - столкновение двух планетезималей, в результате которого возникло огромное расширяющееся облако мелких частиц. По предварительным расчетам, в настоящее время это облако расширилось до размеров, превышающих орбиту Земли вокруг Солнца.