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21.04.2020 14:54
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Запущен театральный проект "Корона-драма"

Текст: Светлана Мазурова
В социальной сети "ВКонтакте" объявлен театральный онлайн-фестиваль "Корона-драма". Посвящен он актуальной теме коронавируса и эмоциональным реакциям на связанные с ним проблемы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- В начале апреля мы провели конкурс мини-пьес на тему эпидемии. Участвовали как известные драматурги (Дмитрий Данилов, Ася Волошина), так и начинающие авторы. За 12 дней нам прислали 74 пьесы самых разных жанров: комедии, драмы, мелодрамы, монологи, стихотворные, документальные… - рассказала "РГ" одна из организаторов фестиваля драматург Евгения Алексеева. - Все пьесы выложены в общем доступе на сайте проекта. Тексты пьес были предложены режиссерам и актерам для реализации в виде театральной онлайн-читки.

Фото: Пресс-служба Молодежного театра на Фонтанке
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На призыв фестиваля откликнулись режиссеры и актеры театров "Балтийский дом", "Практика", "Цехъ", "Электротеатра", РАМТ, БДТ имени Товстоногова, МДТ - Театра Европы, Театра.doc и других. Среди них Талгат Баталов, Наталья Пахомова, Денис Хуснияров, Галина Зальцман, Руслан Барабанов, Евгений Санников.

Созданные режиссерами видео будут выкладываться в формате онлайн-трансляции "ВКонтакте" и на сайте проекта. Эфиры пройдут в субботу 25 апреля в 16.00.

Организаторы фестиваля - драматурги Евгения Алексеева, Ксения Никитина, Елена Нестерина.

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