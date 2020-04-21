Астрономы выдвинули гипотезу о зарождении межзвездной кометы Борисова

Анализ фотографий межзвездной кометы Борисова, позволил астрономам предположить, что она могла сформироваться на окраинах далекой планетарной системы при очень низких температурах.
Фотографии были сделаны орбитальными телескопами "Swift" и "Хаббл", а также системой радиотелескопов ALMA, расположенных в пустыне Атакама.
Об этом исследовании сообщил журнал Nature Astronomy.
Оказалось, что ядро кометы Борисова содержит большое количество окиси углерода. Это свидетельствует о том, что комета сформировалась во внешней области протопланетного диска звездной системы, в составе которого был углерод. Вероятно, это был М-карлик - небольшая и относительно холодная звезда. Точнее определить, где образовалась комета, сейчас невозможно.
Астрономы считают, что, покинув родную систему, комета пролетела около миллиона лет назад около красного карлика Ross 573, расположенного в 60 световых годах от Солнца. А затем приблизилась к Солнечной системе. В результате произошло разрушение ядра кометы.
Сейчас она удаляется от нашего светила и возвращается в космическое пространство.
Это второй известный астрономам межзвездный объект, который наблюдался в Солнечной системе. Первым стал астероид Оумуамуа.