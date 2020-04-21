Жителей Берлина обяжут носить маски с 27 апреля

Власти Берлина приняли решение об обязательном ношении масок в общественном транспорте с 27 апреля.

Как отмечает портал BZ-Berlin.de, сенат Берлина решился на такую меру для того, чтобы затормозить эпидемию коронавируса нового типа. При этом, в отличие от других земель Германии, власти не стали распространять это требование на сети розничной торговли, где люди и дальше смогут находится без масок.

В решении сената отмечается, что под "маской" понимается не только специальные медицинские маски, которые можно купить в аптеках, но и сшитые самостоятельно. Кроме этого, "маской" будут считать шарф или даже платок, повязанный на лицо. Издание отмечает, что представители некоторых политических партий, в частности "зеленые", скептически отнеслись к новому правилу. По их мнению, не все смогут соблюдать это требование, поскольку маски до сих пор являются дефицитом в городе.

Аналогичные требования начнут соблюдаться с 27 апреля и в других городах Германии, в частности в расположенном в окрестностях Берлина Потсдаме. Там, правда, жители должны будут надевать маски и при походах в магазины. Как отметил мэр Потсдама Майк Шуберт, в городе наблюдается высокая динамика прироста заболевших коронавирусом.