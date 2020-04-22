За время действия противоэпидемиологических мер суды рассмотрели более двух миллионов дел и материалов. Об этом сообщил "РГ" генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде России Александр Гусев.

В судах внедрена система автоматизированного распределения дел между судьями с учетом их нагрузки. Фото: iStock

С 18 марта по 20 апреля этого года проведено 8 тысяч судебных заседаний с использованием систем видео-конференц-связи, а количество подаваемых электронных документов, в том числе исков, выросло в полтора раза.

Сама жизнь заставляет развивать дистанционные процедуры. Еще до начала пандемии в двух регионах страны у граждан появилась возможность подавать иски в суд через многофункциональные центры. Прорабатывается вопрос, чтобы подключить к проекту еще пять регионов.

Но, естественно, обратиться в суд через МФЦ можно будет лишь после того, как закончится действие ограничительных мер и многофункциональные центры откроют свои двери.

Кроме того, в ближайшем будущем можно будет подать иск в суд через Единый портал госуслуг.

Александр Владимирович, насколько понимаем, суды сейчас загружены по минимуму?

Александр Гусев: Суды продолжают работу по осуществлению правосудия в разумные сроки, обеспечивая защиту прав и законных интересов граждан и бизнеса.

За время действия в Российской Федерации ограничительных мер судами по существу рассмотрено свыше 2 миллионов дел и материалов различных категорий.

Суды приостановили личный прием граждан. Заявления можно подать только по почте или через Интернет. Не ограничило ли это доступ граждан к правосудию?

Александр Гусев: С момента введения соответствующих ограничительных мер общее количество поступивших в суды дел и материалов составило порядка 2 миллионов. При этом существенно возросло количество исков, ходатайств, жалоб и иных документов, подаваемых в суды в электронном виде - почти 200 тысяч в федеральных судах общей юрисдикции и более 50 тысяч в федеральных арбитражных судах.

Суды всех звеньев судебной системы обеспечивают своевременные прием, регистрацию и обработку всех поступающих посредством почтовой связи и в электронном виде документов в соответствии с процессуальным законодательством.

События последнего времени заставляют задуматься об активном развитии электронных процедур.

Александр Гусев: В качестве дополнительного механизма для реализации электронного взаимодействия с гражданами в ближайшее время предполагается вывод соответствующих сервисов на Единый портал государственных и муниципальных услуг. Интеграция портала ГАС "Правосудие" с ЕПГУ.

Значит, электронные иски можно будет подать и через Единый портал госуслуг?

Александр Гусев: В перспективе - да. Кроме того, в марте этого года в пилотном режиме организовано взаимодействие судов с исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации для реализации возможности подачи документов в суд и получения документов из суда посредством многофункциональных центров по оказанию государственных и муниципальных услуг. В настоящее время в двух субъектах РФ у граждан уже есть возможность подавать документы в суд через МФЦ, еще в пяти регионах данный вопрос находится в стадии проработки.

Суды в период с 18 марта по 20 апреля этого года рассмотрели свыше 2 миллионов дел и материалов различных категорий

В МФЦ скорее всего граждане придут с бумажными документами. Это хорошо, что появится альтернатива: прийти в суд с заявлением или в МФЦ. Но вернемся к электронному правосудию. Как можно сегодня подать электронный иск?

Александр Гусев: Это можно сделать посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Как давно существует возможность подавать гражданские иски через Интернет?

Александр Гусев: В январе 2017 года вступил в силу федеральный закон, принятый по законодательной инициативе Верховного суда. Он наделил участников судопроизводства правом подавать в суд исковые заявления, жалобы, ходатайства и иные документы в электронном виде. Этот закон стал важнейшей вехой в развитии электронного правосудия.

До этого обмениваться электронными документами можно было только с арбитражными судами. Считалось, что возможность подачи электронных исков интересна организациям, чем гражданам, и потому в гражданских процессах будет скорее экзотикой. Как вышло на практике?

Александр Гусев: Практически сразу же эти электронные сервисы получили популярность среди граждан и представителей юридических лиц, об их востребованности свидетельствует тот факт, что количество подаваемых в суды электронных документов ежеквартально возрастает на 30-40 процентов. Так, в 2017 году в федеральные суды общей юрисдикции в электронном виде поступило около 280 тысяч исковых заявлений и иных документов процессуального характера, в 2018 году - почти 700 тысяч, в 2019 году - уже свыше миллиона.

В федеральные арбитражные суды в электронном виде в 2017 году подано около 300 тысяч исковых заявлений и иных документов процессуального характера, в 2018 году - чуть менее 400 тысяч, в 2019 году - почти полмиллиона.

Участники судопроизводства активно создают и личные кабинеты в системе ГАС "Правосудие". За время функционирования электронных сервисов в рамках системы ГАС "Правосудие" создано свыше 2 миллионов 270 тысяч личных кабинетов участников судопроизводства в федеральных судах.

В целом поэтапное и последовательное внедрение в судопроизводство элементов электронного правосудия, то есть передовых информационных и электронных технологий, является одним из ключевых направлений развития судебной системы Российской Федерации на современном этапе.

В дни пандемии особую актуальность приобретают системы видео-конференц-связи...

Александр Гусев: В настоящее время все федеральные суды общей юрисдикции оборудованы комплектами видео-конференц-связи. Это позволило в течение 2019 года обеспечить проведение посредством видео-конференц-связи свыше 248 тысяч судебных заседаний.

Какая еще аппаратура используется в ходе процесса?

Александр Гусев: Значительное внимание уделяется оснащению судов всех звеньев судебной системы оборудованием для допроса потерпевших и свидетелей без возможности их визуального наблюдения. Подобные комплекты обеспечивают техническую возможность изменения голоса "скрытого" свидетеля в процессе его допроса судьей и двухстороннего общения свидетеля с судьей посредством отдельных аудиовидеотерминалов. Комплексы функциональны и удобны, активно используются по различным категориям уголовных дел.

В свое время большим достижением был закон о прозрачности правосудия: судебные акты должны публиковаться в Сети. Закон соблюдается?

Александр Гусев: Посредством организованного на интернет-портале ГАС "Правосудие" информационного сервиса "Банк судебных решений" обеспечен постоянный бесплатный доступ к объединенной базе данных судебных решений неограниченному кругу пользователей сети Интернет.

За месяц поступили 225 тысяч документов в электронном виде. Создано 2 с лишним миллиона личных кабинетов участников судопроизводства

Тексты публикуете полностью?

Александр Гусев: Судебные акты проходят процедуру деперсонификации: исключения персональных данных. В настоящее время консолидированная база данных обезличенных судебных решений содержит судебные акты, опубликованные за период с 2010 по 2020 год, и включает более 58 миллионов судебных актов.

В таком океане можно утонуть. Легко ли найти нужный акт?

Александр Гусев: Программа обеспечивает возможность полнотекстового поиска интересующих судебных актов как по контексту, так и по иным параметрам: категория дел, дата, номер дела, фамилии участников процесса и другие. Это способствует созданию системы эффективного поиска как судебного акта, так и судебного дела.