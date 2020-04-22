Американская оборонная промышленность, в первую очередь авиационная и космическая, может прекратить работу из-за мер по борьбе с эпидемией коронавируса в Мексике.

На мексиканской территории из-за карантина остановился целый кластер предприятий, снабжавших оборонку США различными компонентами и комплектующими. Власти Мексики не включили эти заводы в список приоритетных для страны объектов в условиях эпидемии, а потому они перестали работать. В Пентагоне заявили, что это серьезным образом скажется на возможностях американских производителей оружия поддерживать производство на прежнем уровне.