Австрийский кабмин откажется от месячной зарплаты, немецкий - нет

Канцлер Австрии Себастиан Курц, который регулярно записывает обращения к гражданам, объявил о том, что он и министры его кабинета решили полностью отказаться от своих зарплат за месяц "в знак солидарности" с пострадавшими от последствий пандемии коронавируса. В то же время правительство Германии не собирается брать пример с соседей, сообщает немецкое издание Bild.

"В федеральном правительстве в настоящее время таких намерений нет", - ответил его официальный представитель на запрос издания.

Между тем премьер Баварии Маркус Зедер, который стремительно набирает политические очки, отстаивая самую жесткую и решительную линию в борьбе с эпидемией среди земель, заявил в интервью Bild, что считает такую меру правильной, однако для этого нужно согласие всех региональных руководителей.

Ранее сообщалось, что депутаты немецкого бундестага подумывают о том, чтобы отказаться от ежегодной индексации своих зарплат этим летом на два с лишним процента.

Портал Spiegel online напоминает, что добровольно пожертвовали свои зарплаты на борьбу с эпидемией болгарские министры, а члены правительства Новой Зеландии во главе с премьером Джасиндой Ардерн, которая в пересчете на евро получает 260 тысяч в год, на ближайшие шесть месяцев урезали себе выплаты на 20%.