"Беларусь 24" начинает вещание в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Международный спутниковый телеканал "Беларусь 24" начинает вещание со спутника AsiaSat 5, покрывающего территорию стран Азиатско-Тихоокеанского региона от России до Новой Зеландии и от Японии до Северной Африки.

В частности, в зоне покрытия указанного спутника находятся Австралия, Новая Зеландия, Япония, Китай, Южная Корея, Индия, Вьетнам и другие страны Юго-Восточной Азии. Потенциальная аудитория в Азиатско-Тихоокеанском регионе, принимающая телеканалы со спутника AsiaSat 5, исчисляется сотнями миллионов пользователей. Сигнал "Беларусь 24" не кодирован и находится в открытом доступе, поэтому принимать эфир телеканала можно на индивидуальную спутниковую антенну. Спутник AsiaSat 5 осуществляет международное вещание множества европейских и русскоязычных каналов, поэтому "Беларусь 24" получает доступ к уже сложившейся аудитории на одной платформе с лидирующими телеканалами.

Ожидается, что это значительно увеличит интерес к Беларуси, ее культуре и будет способствовать укреплению международных отношений. Таким образом, сигнал международного телеканала "Беларусь 24" будет доступен с трех спутников - ABS-2А (территория Российской Федерации, страны СНГ и Балтии), HotBird (Европа, Ближний Восток, Северная Африка), AsiaSat 5 (Австралия, Юго-Восточная Азия и др.).