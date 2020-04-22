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22.04.2020 15:23
Рубрика: Экономика

Бизнес назвал сроки восстановления после коронавируса

Текст: Екатерина Петрова
Две трети российских малых и средних предпринимателей заявили, что им потребуется не менее одного года на восстановление после прохождения пика пандемии коронавируса. Об этом заявила генеральный директор аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева. При этом для полного восстановления ресурсов понадобится не менее двух лет. Такие прогнозы дают и сами бизнесмены, и эксперты, представители исследовательских компаний.

Как рассказала Имаева, наибольший пессимизм в своих оценках сегодня проявляют опытные предприниматели, которые работают на рынке не менее десяти лет и прошли предыдущие кризисы. По мнению каждого пятого предпринимателя сегмента малого и среднего бизнеса, к пострадавшим следует отнести все отрасли. Большинство - 73% представителей малого и среднего бизнеса - сообщили, что им требуется господдержка. По данным исследования, о существующих мерах на федеральном уровне на начало апреля знали 73% предпринимателей, о региональных почти вдвое меньше - 36%.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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"Мы признаем, что меры поддержки бизнеса были существенны, но считаем их недостаточными", - сообщил первый вице-президент "Опоры России" Азат Газизов, отметив, что скорость внедрения мер сильно отстает от потребностей бизнеса и тех проблем, которые приходится решать. В первую очередь, они связаны с оперативным получением кредитов в банках на выплаты заработных плат сотрудникам. Такая мера позволит сохранить устоявшийся за годы работы коллектив. По словам Газизова, также необходим план с мерами поддержки бизнеса на перспективу.

В свою очередь, по словам главного экономиста "ФБК Грант Торнтон" Игоря Николаева, по глубине падения экономики кризис 2020 года превзойдет все предыдущие и будет соразмерен с экономической ситуацией в период первой половины 1990-х годов. "Неопределенность высока. Поэтому даем интервал падения экономики от минус 10% до минус 20%. Более реально, около минус 15%. Это та реальность, с которой мы столкнемся в этом году", - говорит Николаев. Несмотря на глубину падения, экономика при грамотной политике останется жизнеспособной, уверен эксперт. При этом кризис перейдет в 2021 год и "это нужно учитывать при выстраивании антикризисной стратегии и госполитики", полагает Николаев.

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