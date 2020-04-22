Бизнес назвал сроки восстановления после коронавируса

Как рассказала Имаева, наибольший пессимизм в своих оценках сегодня проявляют опытные предприниматели, которые работают на рынке не менее десяти лет и прошли предыдущие кризисы. По мнению каждого пятого предпринимателя сегмента малого и среднего бизнеса, к пострадавшим следует отнести все отрасли. Большинство - 73% представителей малого и среднего бизнеса - сообщили, что им требуется господдержка. По данным исследования, о существующих мерах на федеральном уровне на начало апреля знали 73% предпринимателей, о региональных почти вдвое меньше - 36%.

"Мы признаем, что меры поддержки бизнеса были существенны, но считаем их недостаточными", - сообщил первый вице-президент "Опоры России" Азат Газизов, отметив, что скорость внедрения мер сильно отстает от потребностей бизнеса и тех проблем, которые приходится решать. В первую очередь, они связаны с оперативным получением кредитов в банках на выплаты заработных плат сотрудникам. Такая мера позволит сохранить устоявшийся за годы работы коллектив. По словам Газизова, также необходим план с мерами поддержки бизнеса на перспективу.

В свою очередь, по словам главного экономиста "ФБК Грант Торнтон" Игоря Николаева, по глубине падения экономики кризис 2020 года превзойдет все предыдущие и будет соразмерен с экономической ситуацией в период первой половины 1990-х годов. "Неопределенность высока. Поэтому даем интервал падения экономики от минус 10% до минус 20%. Более реально, около минус 15%. Это та реальность, с которой мы столкнемся в этом году", - говорит Николаев. Несмотря на глубину падения, экономика при грамотной политике останется жизнеспособной, уверен эксперт. При этом кризис перейдет в 2021 год и "это нужно учитывать при выстраивании антикризисной стратегии и госполитики", полагает Николаев.